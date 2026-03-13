Bordalás, antes de medirse al Atlético de Madrid: "Como nos creamos algo estamos perdidos"

El técnico alicantino, tras asaltar el Santiago Bernabéu hace dos semanas, espera que su equipo no rebaje el nivel de concentración con los colchoneros, porque lo podrían pagar muy caro

Tras liarla parda en el Santiago Bernabéu hace quince días (0-1) y vencer con solvencia al Betis la semana pasada, Bordalás no quiere pegársela en el Metropolitano y que le caigan cinco. Y es sabe que, por el momento que atraviesan los de Simeone, como salgan relajados se pueden llevar un buen saco para el Coliseum.

El entrenador del Getafe aseguró que su equipo no tiene "ninguna barrera ni obsesión a nivel psicológico" con el Atlético de Madrid, ante el que no pueden "bajar un ápice" su "ambición y competitividad" y deben mostrar "la mentalidad ganadora" que trata de inculcar a sus jugadores.

Bordalás descartó que haya "euforia" por su parte y también que el compromiso de los rojiblancos esta semana en la Liga de Campeones pueda afectar al estado de su rival mañana, porque dispone de una plantilla amplia, con muchas alternativas y "tiene un potencial altísimo".

"No podemos comparar el nivel del Atlético con el Getafe. Es un equipo mucho más histórico, más poderoso, con una masa social mayor, con objetivos totalmente distintos. La diferencia es muy grande y es normal que los datos estén a favor de los equipos grandes, no solo con el Atlético, sino contra el Barcelona y el Real Madrid, que nos superan en todo. Pero no hay ninguna barrera, ni a nivel psicológico ninguna obsesión. Afrontamos cada partido sin pensar en el anterior", dijo.

El alicantino admitió en rueda de prensa tener "un gran cariño y respeto" por el técnico atlético, el argentino Diego Pablo Simeone, y elogió su "grandísimo trabajo" en el conjunto rojiblanco, al que definió como "ambicioso, bien trabajado y con una fortaleza tremenda en casa", además de no acusar los cambios, ya que, en su opinión, "cuando los hace "siempre mejora, porque los del banquillo son del mismo nivel o incluso superiores".

"Nos enfrentamos a uno de los equipos más fuertes del campeonato. No podemos bajar la guardia, vamos a tener un equipo que tiene jugadores a nivel ofensivo buenísimos, que cualquiera puede hacerte gol, que genera muchas ocasiones. Lo hemos visto en 'Champions' y en la Copa contra el Barcelona, con un potencial altísimo. No podemos bajar un ápice nuestro nivel de ambición y competitividad", remarcó.

Sobre la mejoría del Getafe, su entrenador consideró que han sido clave "los resultados", porque dan "confianza y autoestima", y destacó que "está trabajando bien", que ha conseguido "desde inicio de año estar equilibrado y algo mejor a nivel defensivo", además de "preparado, con ilusión de seguir creciendo y hacer cosas importantes" y tiene "un vestuario fantástico".

"No podemos hablar de final porque queda mucho campeonato, pero ahora todos los puntos tienen un valor increíble para todos. Para el Atleti también, porque se está jugando estar en puestos de 'Champions', pelear por algo importante y es un equipo ganador con una magnífica afición".

Tras rechazar que esté pensando en su futuro y mantener que está "centrado únicamente en el partido de mañana", Bordalás aseguró que es "realista" y consciente de que con los 35 puntos que tiene ahora el Getafe debe "seguir trabajando duro y sumando puntos".

"Va a ser un lucha trepidante este final de campeonato. Ojalá el equipo siga por la senda del triunfo, la confianza, la ambición y la humildad. Como nos creamos algo estamos perdidos", dijo tras indicar que "no hay que acelerar plazos" para la vuelta de Davinchi y que espera poder contar pronto con Borja Mayoral y Juanmi.