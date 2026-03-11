La RFEF abre expediente por los incidentes en el Getafe - Betis de la jornada 27 en LaLiga

La Real Federación Española de Fútbol investiga los altercados ocurridos en el partido entre Getafe CF y Real Betis tras el informe de LaLiga y el acta del árbitro Hernández Maeso. El encuentro disputado en el Coliseum fue detenido cinco minutos tras la intervención de la Policía Nacional y la activación del protocolo contra la violencia

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol ha decidido abrir un expediente extraordinario para esclarecer los incidentes ocurridos durante el partido entre el Getafe y el Real Betis, correspondiente a la jornada 27 de LaLiga. El encuentro, disputado el pasado domingo en el Coliseum, tuvo que ser detenido durante varios minutos tras un altercado en la grada entre aficionados.

La decisión llega después de analizar el acta arbitral y la denuncia remitida por LaLiga, que recoge lo sucedido en los primeros minutos del encuentro. El objetivo del expediente será recabar toda la información posible para determinar si existen responsabilidades disciplinarias derivadas de los hechos.

Un altercado que obligó a detener el partido

El incidente tuvo lugar muy pronto, cuando el partido apenas llevaba unos minutos en juego. Según el informe de LaLiga incluido en la documentación que maneja el Comité de Disciplina, un grupo de seguidores del Getafe abandonó su zona en el estadio para dirigirse hacia la grada donde se encontraban los aficionados del Betis.

El informe recoge literalmente que “en el minuto 6 de partido, un grupo de aficionados locales situados en el Fondo Sur Bajo abandonó sus localidades y se dirigió hacia la zona ocupada por aficionados visitantes con la intención de enfrentarse a ellos”.

La situación obligó a intervenir a las fuerzas de seguridad para evitar que el conflicto fuera a más. “Ante esta situación, fue necesaria la intervención de la Policía Nacional”, detalla el documento.

Activación del protocolo contra la violencia

Ante el riesgo de que la situación se agravara, el árbitro del encuentro, Francisco José Hernández Maeso, decidió activar el protocolo contra la violencia en el fútbol. El colegiado extremeño dejó constancia de lo ocurrido en el acta del partido. En su informe explicó que el encuentro estuvo detenido durante aproximadamente cinco minutos.

“El partido permaneció detenido durante cinco minutos, desde el 6:45 al 11:45, debido a un altercado producido en la grada ocupada por aficionados locales”, escribió.

Según el propio árbitro, el encuentro pudo reanudarse después de recibir confirmación de los responsables de seguridad del estadio de que la situación estaba bajo control. “El encuentro se reanudó una vez recibida la información por parte de la UDO, tras determinar que no existía riesgo ni peligro para los espectadores ni para los participantes”, añadió en el acta.

Apertura de un expediente disciplinario

Tras analizar los documentos disponibles y las alegaciones presentadas por el Getafe, el Comité de Disciplina ha decidido abrir un expediente extraordinario para investigar lo ocurrido. Este procedimiento permitirá nombrar a un instructor que recopile información adicional sobre los hechos y evalúe si procede aplicar sanciones.

Una vez concluida la investigación, el instructor presentará una propuesta al propio Comité de Disciplina, que será el encargado de decidir si se adoptan medidas disciplinarias.

Posibles sanciones

La normativa federativa contempla diferentes sanciones en casos relacionados con incidentes en las gradas. Entre las posibles medidas que podrían aplicarse se encuentra el cierre parcial de la zona del estadio donde se produjeron los altercados. El artículo 90 del reglamento disciplinario también contempla sanciones económicas que pueden oscilar entre 600 y 3.000 euros.

Además, a estas posibles medidas federativas podría sumarse la propuesta de sanción que formule la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte, que también analiza este tipo de incidentes.

La reacción del presidente del Getafe

El presidente del Getafe, Ángel Torres, se mostró muy crítico con el comportamiento de los aficionados implicados en los altercados.

Durante un acto celebrado esta semana, el dirigente azulón dejó claro que el club no tolerará este tipo de comportamientos en su estadio. “Me voy a plantear el tema de quitar la grada de animación”, afirmó.

Torres explicó que su prioridad es erradicar este tipo de situaciones del fútbol. “Un espacio que se dedica a insultar a los rivales o a la gente no merece la pena”, señaló.

El presidente también anunció que el club actuará contra las personas identificadas en los incidentes. “Vamos a expulsar a todo el que la Policía haya identificado”, aseguró. Incluso mostró su disposición a aceptar posibles sanciones si finalmente se imponen. “Si a mí me cierran el estadio, que cierren, yo les apoyaré”, concluyó.