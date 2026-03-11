Zaid Romero rebaja la euforia del Getafe con una frase argentina y habla de su futuro en el Coliseum

El defensa argentino le ha mandado un mensaje a sus compañeros y a la afición azulina para rebajar la euforia de las dos últimas victorias. Y también se ha pronunciado sobre sus planes para la próxima temporada

Zaid Romero, defensa argentino del Getafe, afirmó este miércoles en rueda de prensa que su equipo tiene que "disfrutar del momento" después de los buenos resultados que ha conseguido en LaLiga y avisó de que no tiene que confiarse: "como dicen en Argentina, no hay que subirse arriba de la moto".

El Getafe acumula una sola derrota en los últimos siete partidos con victorias ante equipos de la zona alta de la tabla como el Villarreal (2-1), el Real Madrid (0-1) y el Betis (2-0). Ha pasado de estar a un punto del descenso a colocarse a una distancia de diez y a cinco de Europa. Romero, no quiere confiarse antes de visitar al Atlético de Madrid este sábado.

"Mentalmente, el grupo está muy bien. Venimos con mucha confianza. En Argentina decimos que no hay que subirse arriba de la moto. Hay que disfrutar el momento pero después entender que las cosas buenas siempre les pasan a las personas y grupos que no se conforman. Lo que estamos haciendo con el grupo es ir partido a partido y no conformarse. Y seguir mirando las posiciones de arriba, que es un objetivo a seguir", declaró.

Cedido por el Club Brujas hasta final de temporada sin una opción de compra, Romero fue preguntado por su futuro que, salvo cambios a final de curso, parece ligado al club belga: "Tengo que volver al Brujas. Pero disfruto al máximo del día a día de cada partido. Doy el ciento por ciento. Después, cuando llegue el momento, seguramente que podría responder de otra manera y estaré preparado para responder a esa pregunta. Ahora creo que es muy pronto. Estoy muy contento y feliz con el club, el equipo que tengo detrás y hay que ir paso a paso. A final de temporada seguramente podremos hablar de otra manera respecto al mercado".

Romero, junto a su compatriota Luis Vázquez y al uruguayo Martín Satriano, han sido, de momento, tres de los cinco refuerzos del Getafe que mejor han rendido desde su llegada. Para el central argentino, la clave de su adaptación ha sido la confianza que ha depositado en él el vestuario y el cuerpo técnico.

"Estoy muy bien. Creo que eso ha sido gracias a mis compañeros, que me recibieron super bien y a la confianza del entrenador y del cuerpo técnico. Trato de responder dentro del campo y por ahora vamos bien y hay que seguir así", apuntó.

Sobre el Atlético de Madrid, indicó que aunque "obviamente hay que analizar al rival", mira más a lo que puede hacer el Getafe porque está "para defender su camiseta y al club". O dicho de otro modo, no le tiene miedo al equipo de Simeone: "Sabemos lo que es el Atlético, un gran rival con grandes jugadores. Pero lo estamos haciendo muy bien y hay que hacer lo que venimos haciendo el fin de semana otra vez".

También dijo que su fichaje por el Getafe fue "un gran desafío" porque llevaba mucho tiempo sin jugar, algo que, a su juicio, es "a veces un poco complejo". Y la llave de su exitosa llegada la tuvo Bordalás: "El míster habló conmigo y me dio confianza desde el primer día que llegué aquí. No ha sido fácil, pero lucho día a día para poder mejorar, ayudar a mis compañeros y dar mi versión versión. Para mí significa mucho venir de un lugar donde no soy muy tenido en cuenta a venir a un lugar que depositen confianza en mí, es muy importante. Tomo la responsabilidad como tal".

Su adaptación a José Bordalás

Respecto a cómo es José Bordalás, Romero explicó que es un técnico muy exigente y que demanda y pide mucho porque sabe la clase de jugadores que tiene y lo que puede obtener de ellos: "Me quedo mucho en lo personal con eso. Venir de un lapso sin jugar y que me dé confianza al cien por cien, habla muy bien de él. Después, exige, demanda y sabemos cómo vive él el futbol y nos traspasa eso a nosotros. Llega el mensaje y nos da mucha confianza".

"Llevo muy poquito tiempo aquí en el club. Pero me ha sorprendido la calidad de las personas. Para mí significa mucho. Antes de ser jugador de fútbol primero es persona. Lo hemos visto aquí, hemos hecho un gran grupo con los chicos. Un grupo de amigos y eso acompaña mucho dentro del campo. Unn objetivo que tengo ahora es seguir trabajando, dando la mejor versión de mí. Después, con muchos sueños y anhelos como jugador de fútbol", finalizó.