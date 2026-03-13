Ruggeri no tiene dudas: "Espero estar en el Atlético de Madrid mucho tiempo"

Aunque en un primer momento no ofreció el rendimiento esperado, el lateral zurdo italiano se ha ganado la confianza de Diego Simeone y está respondiendo a "muy buen nivel", mostrando su felicidad por vivir de rojiblanco "un sueño hecho realidad"

No fue uno de esos fichajes de relumbrón que ilusionando al aficionado. Pero Matteo Ruggeri, tras un necesario periodo de adaptación, ha sabido ganarse la confianza de Diego Simeone y se ha convertido en un fijo en los planes del técnico argentino. Y eso que comenzó ofreciendo algunas dudas, especulándose incluso con su salida en enero, aunque su rendimiento ha ido claramente a más.

Los números de Ruggeri en el Atlético de Madrid

Tras desembarcar en verano procedente de la Atalanta, a cambio de 17 millones de euros, el lateral zurdo italiano arrancó el curso alternando titularidades y suplencias. Pero en las últimas 11 jornadas de LaLiga ha partido de inicio en 9 de ellas, siendo solo reservado para partir también de inicio en los partidos decisivos de la Copa del Rey y las eliminatorias de Champions.

En total, el defensor transalpino suma ya 2.433 minutos repartidos en 34 encuentros, en los que ha firmado además seis asistencias. A sus 23 años, no tiene dudas de que esta experiencia, la primera que vive lejos de su país, ha supuesto un salto en su carrera y muestra su deseo de querer echar raíces en el Metropolitano, donde tiene contrato hasta 2030.

Aún espera "seguir mejorado" de rojiblanco

“Para mí es un sueño hecho realidad, porque jugar en un club de esta dimensión es el sueño de cualquier niño. Es un sueño cumplido y espero estar aquí mucho tiempo", ha asegurado con respecto a su futuro en los medios del club rojiblanco, donde mostró su ambición por alcanzar un nivel aún superior.

“Estoy a un muy buen nivel, pero en la Atalanta y cuando era pequeño me enseñaron a no conformarme. El objetivo es seguir mejorando, dar muchas asistencias y jugar cada partido al máximo para continuar progresando”, destacó, dedicando también palabras de elogio a la figura de Diego Simeone.

Sorprendido con Simeone

"Me gusta mucho porque te empuja a no conformarte nunca. Incluso cuando vas ganando, como la otra noche que íbamos 4-0 contra el Tottenham. Es un entrenador que te empuja a superar cualquier obstáculo y a seguir a pesar del cansancio”, comentó sobre el 'Cholo', que lo ha convertido en uno de sus indiscuitibles.

Los objetivos de Ruggeri con el Atlético de Madrid

A nivel colectivo, además, Ruggeri mira con optimismo a la Champions y la Copa del Rey, después de que en LaLiga se hayan descolgado de la cabeza demasiado pronto. “Se puede conseguir algo histórico esta temporada. Con el grupo y los jugadores que tenemos, creo que podemos construir algo grande. El objetivo es ganar algún trofeo”, señaló, poniendo el foco pese a todo el siguiente compromiso liguero frente al Getafe: “Será un partido que no debemos infravalorar porque es un buen equipo. Estoy seguro de que, con nuestras características, si jugamos a nuestro nivel y con la mentalidad correcta podremos hacer el partido que queremos y ganarlo”.

La conexión con Lookman

Por otro lado, el lateral nacido en San Giovanni Bianco se refirió la sociedad que ha formado en la banda izquierda junto a Ademola Lookman, al que conoce de su etapa en la Atalanta, de ahí la especial conexión que tiene con el nigeriano. “Nos entendemos muy bien tras haber jugado juntos un par de años en Bérgamo. Hay un gran entendimiento entre nosotros, y su llegada me ha dado un plus. Estoy muy contento, porque es un jugador buenísimo y una persona fantástica”, sentenció.