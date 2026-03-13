Kiko Femenía avisa al Atlético de Madrid: "Tenemos armas para hacerles daño y las vamos a usar"

El defensa del Getafe, en su primera temporada en el conjunto de Bordalás, ha hablado del momento del equipo y del partido de este domingo frente a los de Simeone en el Metropolitano, además de otros temas como el ambiente en el vestuario

Kiko Femenía está viviendo su primera campaña en el Getafe. El defensa dijo adiós al Villarreal tras tres temporadas y firmó por el equipo de Bordalás, dónde está siendo pieza clave en el carril derecho. En este sentido, el jugador de 35 años viene de ver puerta en la victoria ante el Betis en El Coliseum. Tras ello, el futbolista ha querido hablar del momento del equipo, que lleva cuatro triunfos en las últimas cinco jornadas de LaLiga EA Sports, además de analizar el encuentro de este domingo contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano.

Kiko Femenía, sobre el que momento que atraviesa el Getafe

En este sentido, Kiko Femenía, en una entrevista con el Diario Marca, ha hablado de cómo se encuentra actualmente: "Muy bien, una semana bonita después de la victoria este fin de semana en casa. Con ganas de que llegue el partido". Sobre el momento del Getafe ha explicado que "el equipo ha cogido confianza con estas victorias, se ve a un equipo más junto, más solidario y eso nos ayuda a sacar buenos resultados y esperamos seguir en esta buena dinámica. Nosotros al final nos centramos en lo que depende de nosotros, intentar ganar cada partido. Son dinámicas buenas y ahora esta hay que agarrarla, aferrarnos a ella y seguir, que se extienda lo máximo posible. Ganar da confianza para afrontar mejor los partidos.

Por otro lado, Kiko Femenía comentó su relación con Bordalás: "Bien, es un míster que conozco, siempre ha mostrado interés en mí, le estoy agradecido. Muy feliz. El bien suyo es el bien mío y al revés. Ojalá hacer una gran temporada, llevarlo lo más arriba posible. Va a ser una alegría para todos. Es un míster que conmigo se ha portado muy bien, me ha demostrado su confianza, interés. Somos de la misma ciudad, eso te crea un vínculo con él. Siempre se ha portado fenomenal y yo con él. Nos tenemos un respeto más allá de lo profesional. Siempre le estaré agradecido.

Kiko Femenía valora el importante encuentro en el Metropolitano

Además, Kiko Femenía analizó sus sensaciones de cara al encuentro de este domingo ante el Atlético de Madrid: "Muy confiados en hacer un buen partido. Cada partido es único y especial. Diferente. Vamos con la energía positiva que tenemos ahora mismo en el vestuario, en el club y afrontamos el partido con la máxima seriedad y a intentar sacar esos tres puntos". Sobre si le afectará al equipo de Simeone jugar en Champions, el defensa del Getafe apuntó que "no creo, por plantilla tiene jugadores que si quiere rotar, va a rotar, pero son superjugadores, son de nivel muy alto y cualquiera te puede poner complicadas las cosas. Tenemos que vernos como equipo, tenemos armas para hacerles daño también y las vamos a usar. Estos equipos tienen grandísimos jugadores y nosotros también los tenemos y tenemos que creer en ellos".

Por último, Kiko Femenía respondió a las críticas sobre el juego del Getafe y habló del ambiente en el vestuario: "No, como dije, al final nosotros somos ajenos a todos los comentarios negativos, nos centramos en el vestuario, en el grupo y lo malo no nos tiene que influir. En el fútbol se reciben críticas, otras veces elogios y tenemos que tener la máxima humildad para trabajar y competir de la mejor manera. El vestuario no me ha sorprendido porque me habían hablado muy bien, pero tiene una calidad humana altísima, todos nos llevamos bien, los que no juegan tanto apoyan al que juega, arriman el hombro. Somos una familia y la clave de las temporadas está en el vestuario y tenemos uno de diez".