Puntos uno a uno del Betis en el partido de la Europa League contra el Sporting de Braga: Nadie acudió al rescate cuando arreció el drama

El espectacular arranque tanto individual como colectivo con Abde como referente se desmoronó tras el primer gol del Braga con un apagón general sin soluciones de los líderes ni de Pellegrini.

Cuando sopló el viento en contra se desmontó un sueño que acarició el Betis en la primera parte pero que se había levantado sobre el mismo pilar que un castillo de naipes, sumamente frágil ante el primer revés.

Porque el Betis, pleno de virtudes en lo individual y en lo colectivo durante más de media hora, con Abde espectacular y el resto de notable, se derrumbó tras el choque entre Bartra y Llorente que supuso el 2-1.

Apagón colectivo cuando reaccionó el Braga

A partir de ahí, los destellos se apagaron, el bloque se desactivó y prácticamente nadie acudió al rescate más allá de la voluntad de Antony o de Cucho, hasta el punto de que un futbolista tan fiable como Amrabat cometió un penalti imperdonable o que Pau López se quedó corto, al menos, en dos de los cuatro goles.

Pellegrini tampoco agitó su varita y los cambios no despertaron a un Betis completamente atascado desde hace demasiado tiempo ya.

Las notas del Betis frente al Sporting de Braga

Pau López: 2

En el primer disparo del Braga, que llegó a tocar sin lograr desviarlo, cayó el primer gol rival, falló de forma estrepitosa en el segundo tanto luso con una salida en falso y pudo hacer más en el cuarto. Noche aciaga del catalán.

Héctor Bellerín: 5

Interpretó a la perfección la presión del Betis para salir de zona sin descuidar una tarea defensiva con pocas fisuras y doblar a Antony para generar superioridades cuando la situación lo demandaba. En la reanudación, se plantó arriba en busca del milagro.

Bartra: 3

Coordinado con los movimientos de presión del equipo, de modo que en la primera parte evitó que hubiera espacios entre líneas con un paso al frente, pero en el segundo acto no tiró de galones para frenar la hemorragia bética.

Diego Llorente: 4

Dio un susto mayúsculo al perder el conocimiento tras el choque con Bartra previo al 2-1 del Braga, momento hasta el que se había mostrado firme. Después sufrió por todos los frentes.

Ricardo Rodríguez: 3

Cerró su carril sin demasiados problemas ante las complicaciones del Braga para llegar hasta ahí con el balón en la primera parte, pero su trabajo de cobertura resultó insuficiente y cuando apretó el Braga quedó en evidencia que la planificación ha sido horrenda en el carril zurdo.

Amrabat: 3

Fue el faro del Betis en los primeros 45 minutos y el eje sobre el que giraba el equipo tanto en la ordenada contención adelantada como en la conducción del balón, pero cometió un error impropio en el penalti del 2-3 al calcular mal su entrada.

Pablo Fornals: 4

Entiende el fútbol como nadie y lo volvió a demostrar con desmarques de ruptura que lo convirtieron en indetectable en el primer acto, como ocurrió en el segundo gol bético, asistiendo a Abde. Después, tras los goles lusos, no logró que el Betis recuperarse el pulso.

Álvaro Fidalgo: 4

Acierto inicial de Pellegrini por su doble y efectivo trabajo, pues ofreció continuas líneas de pase y ejerció una presión inteligente e impetuosa que le permitió robar en el 1-0 bético. Como el resto del equipo, se diluyó en la segunda parte y apenas asumió responsabilidades. Fue el primer cambio.

Antony: 5

Lo buscaron desde el principio y se le vio más fresco, más liberado y atrevido en el arranque. Obligó a doble marca por su banda y el primer gol lo firmó con un cabezazo pegado al balo a centro de Abde. No dejó de intentarlo, pero con el paso de los minutos perdió profundidad y empezó a notarse su limitación física. Acabó desquiciado.

Abde: 5

Fue una auténtica pesadilla para el Braga en la primera parte por su verticalidad y velocidad. Asistió en el primero a Antony, marcó el segundo al estar en el sitio y firmó un tercero que fue anulado. La debacle bética también afectó al marroquí, que no encontró la forma de penetrar.

Cucho Hernández: 4

No participó directamente en ninguno de los goles, pero abrió los huecos necesarios con su movilidad para que sus compañeros percutieran. En el peor momento, apareció con trabajo y forzó la que debía haber sido la segunda amarilla para Carvalho.

Pellegrini: 3

Cuando un equipo se cae de la manera que lo hizo el Betis tras recibir el primer gol hay que mirar al banquillo independientemente de que el planteamiento inicial fuera impecable, con vocación ofensiva y una presión efectiva. No hubo reacción del chileno, cuyos cambios no funcionaron.

Aitor Ruibal: 4

Pellegrini lo situó como apoyo arriba y su aportación no pasó de unas ganas y un ímpetu que no se tradujeron en peligro real.

Valentín Gómez: 4

Más presencia arriba que Ricardo Rodríguez, pero con poca trascendencia.

Deossa: 3

Ahora mismo el colombiano no es solución con el marcador en contra, no imponiendo en ningún momento su potencia en la medular.

Bakambu: 3

Dispuso de una ocasión en el único balón que tocó.

Pablo García: 5

Acarició el tercero con un disparo muy bien intencionado.