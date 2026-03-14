Así queda la clasificación de la Premier League, tras el triunfo del Arsenal y la derrota del Chelsea en la jornada 30 de la Liga inglesa

La jornada 30 de la Premier League dejó emociones fuertes con triunfos de Brighton, Newcastle y Arsenal y un Bournemouth que sigue invicto

La jornada 30 de la Premier League dejó resultados muy ajustados y movimientos importantes en la clasificación. Algunos equipos continúan peleando por acercarse a los puestos europeos, mientras que otros comienzan a ver cada vez más cerca el peligro del descenso a falta de pocas fechas para el final del campeonato.

Entre los encuentros más destacados estuvieron las victorias del Brighton & Hove Albion y del Newcastle United, además del empate que prolonga la buena dinámica del AFC Bournemouth. Por su parte, el Arsenal volvió a demostrar su solidez al sumar un triunfo clave en su camino hacia el título.

El Brighton suma tres puntos importantes

El Brighton logró una victoria trabajada al imponerse por 0-1 al Sunderland AFC en un partido muy disputado. El único tanto del encuentro llegó tras una acción protagonizada por Yankuba Minteh, que terminó sorprendiendo a la defensa rival al inicio del segundo tiempo.

El conjunto dirigido por Fabian Hürzeler supo gestionar su ventaja durante el resto del partido, aunque también generó oportunidades para ampliar el marcador, como un disparo del paraguayo Diego Gómez.

El Sunderland tuvo sus opciones en los minutos finales, especialmente con un cabezazo de Omar Alderete, pero el portero Bart Verbruggen respondió con varias intervenciones decisivas para asegurar los tres puntos.

El Bournemouth de Iraola sigue invicto

El AFC Bournemouth dirigido por Andoni Iraola continúa atravesando un gran momento de forma. En esta ocasión empató 0-0 ante el Burnley FC, resultado que prolonga su racha sin derrotas en la competición.

Los “cherries” fueron superiores durante gran parte del encuentro y generaron varias ocasiones claras, especialmente a través de Evanilson y Marcus Tavernier. Sin embargo, se toparon con la gran actuación del guardameta Martin Dúbravka, quien evitó el gol con paradas de gran nivel.

El Burnley también dispuso de oportunidades, pero jugadores como Jaidon Anthony y Zian Flemming no lograron concretarlas. Con este resultado, el Bournemouth se mantiene cerca de la zona europea, mientras que el Burnley continúa comprometido en la lucha por la permanencia.

El Newcastle golpea al Chelsea en Stamford Bridge

Otro de los resultados destacados de la jornada fue la victoria del Newcastle United por 0-1 ante el Chelsea en el estadio Stamford Bridge.

El único gol del partido llegó en la primera mitad gracias a Anthony Gordon, quien culminó una rápida jugada de contraataque que dejó sin respuesta a la defensa local. El Chelsea intentó reaccionar en el segundo tiempo, pero se encontró con un rival muy sólido en defensa.

Esta derrota llega en un momento complicado para el conjunto londinense, que también había sufrido recientemente una dura caída ante el PSG en la UEFA Champions League.

El Arsenal sigue firme en la pelea por el título

En otro de los encuentros de la jornada, el Arsenal consiguió una victoria sufrida frente al Everton. El equipo londinense tuvo que trabajar más de lo previsto para superar a un rival muy competitivo.

El conjunto dirigido por Mikel Arteta encontró el gol decisivo en los minutos finales gracias a Viktor Gyökeres, mientras que el joven Max Dowman terminó sentenciando el encuentro.

Con este resultado, el Arsenal refuerza su candidatura en la lucha por el campeonato, mientras que el Everton continúa instalado en la zona media de la clasificación.

La recta final de la temporada promete emociones fuertes, con varios equipos peleando tanto por las plazas europeas como por evitar el descenso en una de las ligas más competitivas del mundo

Así queda la clasificación de la Premier League en la jornada 30