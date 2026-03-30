Andoni Iraola y su nuevo cambio de aires tras hacer historia en el Bournemouth

El técnico vasco termina contrato el próximo mes de junio y son muchos los equipos que le tienen en su agenda. Seguir en la Premier League o regresar a LaLiga EA Sports es ahora su gran dilema

Andoni Iraola hizo historia en el Rayo en las tres temporadas que estuvo sentado en su banquillo. Lo ascendió a Primera y consiguió disputar unas semifinales de Copa del Rey con el cuadro franjirrojo.

Ahora, el técnico vasco cumple también su tercera campaña como entrenador del Bournemouth y parece que le ha llegado de nuevo el momento de cambiar de aires. Y siempre por su buen hacer, que es lo más gusta a cualquier profesional.

No sólo evitó el descenso del cuadro británico sino que ha conseguido consolidarlo en la elite del fútbol inglés. Y a sus 43 años tiene ya cartel tanto en España como en Inglaterra para aspirar a cotas mayores y proyectos más ambiciosos.

Y es que desde que el de Usúrbil llegara en el verano de 2023, el Bournemouth no ha parado de crecer. Y eso que su comienzo no fue nada bueno. Pero los 'cherries' tuvieron paciencia y acabaron encantados con él, que ya ha estado un tercio de la vida que tiene el conjunto inglés en la Premier League.

El próximo 30 de junio se convertirá de nuevo en agente libre y aunque el Bournemouth sueña con renovarle, el futuro de Andoni Iraola parece cada vez más claro. Sólo si alcanzase puestos europeos (está a seis puntos a falta de ocho jornadas) podría hacerle renovar.

Y es que son muchos los que ya le han guiñado un ojo al extécnico del Rayo. Y otros tantos los que le han elogiado cuando le han preguntado por él. “Dije de él que quizá debería ser candidato al puesto del Manchester United. Algunos se rieron. La gente no entiende de fútbol. Cuando lo estás haciendo tan bien como él lo ha hecho a lo largo de los años en el Bournemouth, mejorando continuamente a los jugadores y el estilo de juego del equipo, es el sueño de cualquier club. Cualquier tipo de club debería fijarse en él. Es un entrenador de élite”, señaló Jamie Redknapp en una intervención mediática en Sky Sports.

El Athletic Club, su gran oportunidad

La marcha de Ernesto Valverde del Athletic Club le han vuelto a poner en el escaparate de LaLiga EA Sports, si bien en los últimos días el nombre de Edin Terzic le ha adelantado por la derecha, aunque todavía no hay nada decidido en las oficinas de San Mamés.

Donde sí parecen tenerlo claro es en el Crystal Palace, según el diario The Telegraph: “Los ganadores de la FA Cup de 2025 se fijan ambiciosamente en el entrenador español como sustituto del saliente Oliver Glasner. El entrenador del Bournemouth queda libre este verano y, por el momento, sus planes son inciertos”. Y todo ello con el Tottenham también apuntándole de cerca.