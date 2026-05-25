La decisión de Pedro Rodríguez como agente libre

El jugador canario ya se ha despedido de la Lazio. Su futuro ahora pasa por seguir lo que le dicte el corazón, con el Tenerife como un posible destino que le recibiría con los brazos abiertos, o buscar un retiro dorado en la MLS. Desde tierras canarias nos transmiten a ESTADIO Deportivo la complejidad económica de una operación futura. "Económicamente parece inviable"

Pedro Rodríguez se despidió de la Lazio este pasado sábado cómo mejor sabe hacerlo. El jugador canario marcó uno de los dos goles del conjunto romano en la victoria para cerrar la Serie A ante el Pisa. De esa forma, Pedro Rodríguez cierra un ciclo de cinco temporadas en la Lazio donde se ha convertido en toda una leyenda pero sin haber podido levantar un título, algo que el propio jugador ya confesó. "Es verdad que no he traído ninguna satisfacción en forma de trofeo a esta que considero una maravillosa casa".

Ahora Pedro Rodríguez, con 39 años que cumplirá el próximo mes de julio, tendrá que decidir su próximo destino y tendrá plenos poderes para tomar la decisión ya que desde el 30 de junio se convertirá en agente libre. Pedro Rodríguez pasó por Roma, Chelsea y Barcelona antes de convertirse en leyenda y a pesar de su edad, esta temporada no ha dado ni el más mínimo síntoma de flaqueza competitiva por lo que su próximo destino es aún una incógnita.

La decisión de Pedro Rodríguez con el Tenerife en el corazón

Pedro Rodríguez, tinerfeño de nacimiento, no llegó a jugar nunca en el CD Tenerife ya que fue en 2004 cuando el Barcelona lo reclutó para que ingresase en La Masía. Pedro Rodríguez inició su carrera en el CD San Sidro, situado en el municipio de Granadilla de Abona. Por este motivo, no se podría hablar estrictamente de un regreso de Pedro Rodríguez al Tenerife.

El Tenerife, de la mano de Álvaro Cervera, ha tenido una vuelta por la vía rápida a Segunda división desde Primera RFEF con un ascenso meteórico. La vuelta al fútbol profesional siempre es un escalón que a veces cuesta superar por lo que una figura como Pedro Rodríguez, todo un veterano del fútbol, podría ser la pieza ideal para engranar al cuadro del Heliodoro Rodríguez López.

El límite salarial del Tenerife, un importante escollo en la llegada de Pedro Rodríguez

De este posible regreso al Tenerife ya habló Pedro en enero cuando empezaba a sonar con fuerza su adiós a la Lazio y el tinerfeño no escondió la importancia que tenía para él ese interés por parte de los del Heliodoro Rodríguez López: "El interés ha existido y eso lo agradezco de corazón. Para mí es algo importante, que valoro, y veremos si se puede dar. Pero es difícil, esa es la verdad".

Pero más allá del propio interés, en el Tenerife tienen que tener en cuenta el estricto tope salarial, el cual ahora mismo lo tienen superado y que solo podría aumentar en caso de una venta importante o la llegada un patrocinador. Desde Tenerife, el periodista Juanjo Ramos, jefe de deportes en Cope Tenerife, nos transmite a ESTADIO Deportivo ese sentimiento en relación a lo económico: "Económicamente parece inviable".

Pedro Rodríguez, al estilo de Santi Cazorla en el Real Oviedo

Tal y como apuntábamos antes, Pedro Rodríguez no ha jugado nunca con el Tenerife por lo que verlo en el tramo final de su carrera con la elástica chicharrera sería todo un éxtasis para los amantes del fútbol más romántico. Esta misma sensación la tuvieron en el Real Oviedo con Santi Cazorla. El asturiano, al igual que le pasó al canario en su momento, nunca llegó a jugar en el Real Oviedo y ha sido en el tramo final de su carrera cuando ha decidido vestir los colores carbayones.

El retiro dorado en la MLS para seguir los pasos de Jordi Alba o Sergio Busquets

Teniendo en cuenta el nivel físico de Pedro Rodríguez, el que pasará a ser agente libre a partir del próximo 30 de junio también podría poner rumbo a un retiro bañado en dólares en Estados Unidos. En la MLS, un club como el Inter Miami de Beckham, es muy propenso a acoger a estrellas del fútbol europeo que aún quieren seguir disfrutando de la élite sin tener la presión de Europa.

Pedro Rodríguez ya tiene como referencia las experiencias de ex compañeros del Barcelona como Jordi Alba, Sergio Busquets o el propio Leo Messi, que en una competición no tan exigente como podría ser incluso la Segunda división en España, siguen disfrutando del fútbol. En este caso y a diferencia de lo que ocurre con el Tenerife, el dinero no sería un problema ya que si algo sobra en la MLS son dólares.