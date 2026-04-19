Miles de aficionados reciben al campeón: la Real Sociedad ya está en San Sebastián

La plantilla donostiarra ha aterrizado a las 14:09 en el aeropuerto de Hondarribia, donde esperaban miles de aficionados para darles la bienvenida y acompañarlos hasta Zubieta; este lunes, celebración por las calles de Donostia

La Real Sociedad ya está en San Sebastián. El flamante campeón de la Copa del Rey ya está en casa donde ha sido recibido en el aeropuerto de San Sebastián por miles de aficionados que esperaban allí a los héroes de La Cartuja.

El avión procedente de Sevilla ha aterrizado en Hondarribia a las 14:09 horas, con una hora de retraso sobre lo previsto inicialmente. A continuación, los campeones han bajado del avión y han formado un pasillo por el que, un cuarto de hora después, han desfilado los capitanes del equipo, Mikel Oyarzabal y Aritz Elustondo, con el trofeo en alto, en medio de vítores.

Tras recibir las primeras felicitaciones y muestras de cariño de los seguidores congregados en el aeropuerto, los miembros de la expedición se han montado en el autobús de la Real Sociedad que les esperaba para dirigirse a las instalaciones deportivas de Zubieta, en San Sebastián, en un trayecto por varios municipios y algunos barrios de la capital donostiarra como Errenteria, Pasaia, Herrera, Gros, Zurriola, Boulevard, La Concha, Zumalakarregi, avenida Tolosa y Zubieta.

Este lunes, celebración por todo lo alto

Será ya este lunes cuando la plantilla de la Real Sociedad celebre como se merece el equipo y la afición donostiarra su cuarta Copa del Rey. Todo ello en medio de un fuerte dispositivo policial conjunto de la Ertzaintza y la Guardia Municipal compuesto por 340 efectivos velará por la seguridad en las calles de San Sebastián. Según ha informado este domingo el Departamento vasco de Seguridad, se espera la afluencia de más de 100.000 personas para la celebración, que se ha organizado con motivo de la victoria de la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey disputada anoche en Sevilla.

El trayecto por el que discurrirá el autobús con los jugadores estará vallado y avanzará a modo de 'kalejira' por varias avenidas, plazas y calles del barrio de Amara y del centro, hasta llegar al Boulevard y la terraza del Ayuntamiento, en cuyos jardines de Alderdi Eder tendrán lugar la recepción y saludo a la afición desde el balcón consistorial.Por parte de la Ertzaintza, serán 250 los efectivos encargados de que las celebraciones discurran con normalidad dentro del ambiente festivo, mientras que la policía local aportará 65, más 25 agentes de movilidad. El operativo movilizará a la brigada móvil y a secciones y unidades de aeronáutica y acuática, vigilancia y rescate, de intervención y de desactivación de explosivos de la policía autonómica.

Jon Insausti: "Ha sido una auténtica pasada"

"Ha sido una auténtica pasada", ha asegurado el alcande de San Sebastián, Jon Insausti, sobre todo lo vivido en Sevilla en las últimas horas, a su llegada este domingo al aeropuerto de Hondarribia. Después de asistir anoche en La Cartuja a la final disputada frente al Atlético de Madrid, en la que la Real Sociedad se alzó con el título, Insausti hizo estas declaraciones a los medios a su llegada a Hondarribia, en un primer avión que ha aterrizado sobre las 12.40 horas.

En él regresaron asimismo familiares del equipo, exjugadores como Bixio Gorriz y Juan Antonio Larrañaga, además de otras autoridades como la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y el teniente de diputado general, José Ignacio Asensio.

Tras felicitar al conjunto txuri urdin, el alcalde dedicó su "aplauso" a la afición 'realzale' que "está volviendo" desde Sevilla porque, a su juicio, a ella y también a la que ha animado desde casa, les pertenece el trofeo. "La afición es la que ha ganado la verdadera Copa", señaló. El primer edil donostiarra invitó finalmente a toda la ciudadanía a "disfrutar y celebrar" el triunfo en "el gran recibimiento" que tendrá lugar ese lunes por la tarde en el Ayuntamiento y los jardines de Alderdi Eder.