Así va a ser el recibimiento y los actos de la Real Sociedad tras ganar la Copa del Rey

El equipo que entrena Pellegrino Matarazzo, después de derrotar en la final al Atlético de Madrid, regresa este domingo a San Sebastián en donde se espera que sea recibido por miles de sus aficionados, pero la gran fiesta se deja para el lunes

Una vez se ha proclamado campeona de la Copa del Rey, la Real Sociedad se centra ya el recibimiento y en los actos para festejar este título el cual lo clasifica directamente para jugar la próxima edición de la UEFA Europa League. El equipo que entrena Pellegrino Matarazzo no va a tener demasiado tiempo para compartir esta alegría con sus aficionados debido a lo apretado que está el calendario en esta temporada. Y es que la Real Sociedad vuelve a disputar un partido de LaLiga, este mismo miércoles, contra el Getafe CF.

La Real Sociedad regresa este domingo, pero busca tranquilidad

La Real Sociedad, después de haberse impuesto en la final de la Copa del Rey al Atlético de Madrid, regresa este domingo a San Sebastián. El equipo que entrena Pellegrino Matarazzo ha salido a las 12:00 horas de la ciudad de Sevilla. Una vez se encuentro en Donostia, la plantilla y el cuerpo técnico pondrán rumbo a Zubieta.

El plan es descansar este domingo, reponer fuerza y permitir que el máximo número de aficionados de la Real Sociedad que estuvieron en Andalucía viendo el partido puedan regresar a Euskadi y celebrar con todo el equipo.

A pesar de esta hoja de ruta, como se espera que muchos aficionados quieran darle una cálida bienvenida a los nuevos campeones de la Copa del Rey, la Real Sociedad va a hacer un recorrido por diferentes localidades de Guipúzcoa. El autobús del club txuri-urdin va a pasar por Errenteria, Pasaia, Herrera, Gros, Zurriola, Boulevard, La Concha, Zumalakarregi, avenida Tolosa y Zubieta.

La celebración grande de la Real Sociedad por la Copa del Rey, para este lunes

La Real Sociedad va a hacer la gran celebración por haberse proclamado campeona de la Copa del Rey este mismo lunes 20 de abril de 2026.

El autobús con los jugadores de la Real Sociedad partirá del estadio de Anoeta a las 18:00 horas y circulará por la avenida de Madrid, Pío XII, Sancho el Sabio y la plaza del Centenario antes de enfilar la calle Urbieta. Posteriormente, pasará por la avenida de la Libertad y la calle Okendo para finalizar en el Boulevard y Alderdieder.

Todo terminará en el Ayuntamiento de San Sebastián en donde los jugadores de la Real Sociedad ofrecerán la Copa del Rey que han ganado a su afición.

Se espera que miles de seguidores de la Real Sociedad colapsen las calles de Donostia. Es por ello que las autoridades locales piden la retirada de coches por el recorrido y también han pedido la colaboración para que sea una celebración responsable y libre de incidentes.