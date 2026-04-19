Unai Marrero y Pablo Marín, los héroes de la Real Sociedad: sueños cumplidos con el equipo de su vida

Al portero, a pesar de ser el suplente de Remiro, no le pesaron los nervios y paró dos penaltis al Atlético de Madrid en la gran final de Copa del Rey. El centrocampista marcó el lanzamiento definitivo desde los once metros cuando hasta hace unos pocos años estaba en Anoeta de recogepelotas

La Real Sociedad se proclamó campeona de la Copa del Rey, derrotando al Atlético de Madrid, en una final que se decidió en la tanda de penaltis. La fuerza del equipo que ha construido Pellegrino Matarazzo está en el grupo, pero hay dos futbolistas que fueron protagonistas por encima del resto por haber tenido momentos decisivos: Unai Marrero y Pablo Marín. Futbolistas formados y criados en Zubieta, la cantera de la Real Sociedad, que han cumplido un sueño con el equipo de su vida y que refuerzan el éxito de cantera del club vasco.

Unai Marrero, toda la vida en la Real Sociedad esperando su momento

Unai Marrero ha tenido que esperar a tener 24 años para cumplir el sueño de su vida con la Real Sociedad, siendo además clave para que el equipo vasco sea campeón de la Copa del Rey.

Unai Marrero ingresó en las categorías inferiores de la Real Sociedad a los 15 años, procedente del Lagun Onak, y poco a poco fue subiendo de categoría en la cantera del club vasco hasta asentarse en el primer equipo en la temporada 2023/2024. El problema para el de Azpeitia es que ha tenido por delante a Remiro, quien no le ha dejado tener muchas oportunidades.

La alternativa le ha llegado en esta temporada en la Copa del Rey en donde Unai Marrero no sólo ha sido héroe en la final de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, ya que también lo fue en los octavos de final en donde también le paró alguna que otra pena máxima a CA Osasuna.

Unai Marrero, de este modo, está cumpliendo un sueño tal y como dijo ante los medios de comunicación. "Aún no soy consciente de lo que significa esto, pero sí es verdad que no se puede explicar. Toda la gente de Guipúzcoa, que ha sufrido muchos años, ahora estamos viviendo momentos bonitos. Hay que disfrutar de ellos, soñar, creer y, a veces, el chico que soñaba ha logrado cumplir un sueño". Posteriormente, el portero afirmó lo siguiente a ESTADIO Deportivo en zona mixta. "A mi gente, ¿no? Mi gente que siempre está ahí. Mi familia, mi novia, mis primos, la mamá que estará ya más tranquila. Pero bueno, estoy, no sé, agradecer a ellos porque están siempre ahí. Es típico me decir esto, pero es que es la verdad", dejando claro su unión con su gente cercana.

Pablo Marín, el autor del gol de penalti decisivo en la Real Sociedad

Pablo Marín fue el otro gran protagonista de la victoria de la Real Sociedad sobre el Atlético de Madrid al marcar el último y, a la postre, penalti decisivo. Al centrocampista no le pesó la responsabilidad y anotó para darle el título de Copa del Rey al que es el equipo de su vida.

Porque Pablo Marín es un claro ejemplo de haber cumplido un sueño. Formado y criado durante toda su vida en las categorías inferiores de la Real Sociedad, el centrocampista era un canterano que también ejercía de recogepelotas cuando el club vasco ganó su anterior Copa del Rey, en el año 2021.

A sus 22 años, Pablo Marín es un futbolista que ya está asentado en el primer equipo de la Real Sociedad, habiéndose convertido en un jugador importante para cualquiera de los entrenadores que ha tenido.

Los nombres de Unai Marrero y Pablo Marín reflejan el éxito de la Real Sociedad a la hora de trabajar su cantera. El club txuri-urdin se ha proclamado campeón de la Copa del Rey con 12 futbolistas que se han formado en Zubieta: Unai Marrero, Jon Martín, Igor Zubeldia, Aritz Elustondo, Aihen Muñoz, Álvaro Odriozola, Jon Gorrotxategi, Beñat Turrientes, Pablo Marín, Ander Barrenetxea, Mikel Oyarzabal, y Jon Karrikaburu.