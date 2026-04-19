Cañizares aprovecha la victoria de la Real Sociedad, a Marcelino y a Bordalás para atacar al Valencia: "Matarazzo en el Valencia estaría en la calle"

El ex portero che acude al reciente éxito de la Real Sociedad para volver a poner el foco en Peter Lim y en su gestión en el Valencia

El Valencia encara la recta final de la temporada con dudas. Los malos resultados y la mala dinámica del equipo han complicado el tramo final de temporada y el descenso vuelve a asomarse, siendo una posibilidad para el cuadro che. La final de la Copa del Rey ganada por la Real Sociedad ha removido el pasado, ayudados por un Cañizares que aprovecha el triunfo vasco y los antecedentes de Marcelino y Bordalás para atacar al Valencia, asegurando que en el club che "Matarazzo estaría en la calle".

Así lo ha comentado Cañizares en un tweet publicado en su cuenta personal de X asegurando que este dato no es una opinión, sino información. "Matarazzo en el Valencia estaría en la calle; consiguiendo un título de forma brillante, e igualmente si hubiese perdido la final por penaltis… Marcelino y Bordalás pueden dar fe de que esto es información, no opinión.", declaraba el ex portero del Valencia recordando la etapa de Marcelino y Bordalás y su posterior destitución.

Marcelino y Bordalás, ejemplos de la mala gestión del Valencia

Marcelino llegó a la final de la Copa del Rey frente al Barcelona en la temporada 2018/19. Peter Lim, por aquel entonces, seguí asiendo dueño del club. La final se la llevó el Valencia, siendo este el último título que lograría el cuadro de Mestalla. Una vez terminada la campaña y con el título de la Copa del Rey en las vitrinas, la dirección deportiva optó por destituir a Marcelino, a pesar de haber tocado plata a final de curso. la decisión no gustó en el valencianismo que se volvió a ilusionar con José Bordalás. El actual técnico azulón también logró llevar al equipo a una final, aunque no corrió la misma suerte que Marcelino. Los valencianistas perdieron ante el Real Betis en la temporada 21/22. El técnico fue destituido por teléfono, a pesar de haber colado al equipo en una final de la Copa del Rey.

La gestión de Peter Lim hunde al Valencia

Ambos son ejemplos de la mala gestión del Valencia en manos de Peter Lim. El club sigue sin levantar cabeza y, mientras tanto, jugadores que salieron del conjunto che brillan en el fútbol español. Un ejemplo de ello es Guedes y Carlos Soler, que han sido dos de los grandes artífices de la Copa del Rey lograda por la Real Sociedad ante el Atlético de Madrid. Desde Valencia echan la vista atrás para recordar lo que fue y en lo que se ha convertido el Valencia y siguen su lucha conjunta por espantar al grupo de Singapur de Mestalla.