Yuri Berchiche, sobre los pitos en San Mamés: "Si hubiéramos estado en otro equipo, como el Sevilla o el Valencia, nos habrían pitado muchísimo antes"

El defensor del Athletic Club se posiciona de lado de la afición de San Mamés en el tema de los pitos al equipo

El Athletic Club se la juega ante Osasuna en la jornada 32 de LaLiga. El cuadro vasco, a 6 puntos de Europa y a 6 puntos del descenso, llega al tramo final de la temporada con los objetivos en el aire y distanciado de la hinchada, que pitó al equipo en la derrota por 1-2 ante el Villarreal. Desde el club han pedido unión, mientras que Yuri se separa de esa vertiente y se pone de lado de los aficionados, argumentando que "llega un momento que cuando llevas una temporada tan irregular y el juego no es bueno ellos también se cansan de lo que ven".

"La gente paga su entrada y si el espectáculo no le gusta, estamos expuestos a ello. No es agradable, pero tengo cero quejas hacia ellos. De hecho, muchas veces pienso que si hubiéramos estado en otro equipo, como el Sevilla o el Valencia, nos habrían pitado muchísimo antes", explicó el futbolista en la rueda de prensa que ofreció en Lezama. Yuri añadió que en el Athletic tienen "la suerte" de contar con unos seguidores que "siempre apoyan, tanto en los buenos como sobre todo en los malos momentos". "Pero llega un momento que cuando llevas una temporada tan irregular y el juego no es bueno ellos también se cansan de lo que ven. El otro día expresaron sus sentimientos y duele porque es tu afición. Y si tu afición te pita sabes que no estás haciendo las cosas bien. Pero ninguna queja. Todo lo contrario", añadió.

El Athletic Club no duda de su afición

Aún así, el defensa tiene claro que los aficionados les van a apoyar el próximo martes frente a Osasuna en la primera de "las siete finales" que le quedan al Athletic, una cita "vital" porque si ganan cree que se meterán "otra vez" en la pelea por Europa y si encajan una nueva derrota tendrán "el problema de tener que seguir mirando hacia abajo". "Está siendo una temporada difícil. Los objetivos todos sabemos cuáles eran, pero por varias circunstancias se han ido torciendo poco a poco. Estamos siendo muy irregulares. Europa sigue a dos partidos, pero es verdad que hay que echar un ojo a lo que viene por abajo y ser conscientes de la de la situación", reflexionó.

Una reconciliación con tres puntos

Ahora, el Athletic Club, después de haber hecho una rebaja en el precio de las entradas para los últimos 3 partidos de LaLiga y buscar así el apoyo de los aficionados, espera reconciliarse con la grada con tres puntos que son más que necesario para un plantel que ha vivido una temporada para olvidar y que, aún así, aún pueden acabar el curso en puestos europeos antes de que Ernesto Valverde se despida del banquillo de San Mamés.