Las rebajas del Athletic Club para el todo o nada en San Mamés: Osasuna, Valencia y Celta

La entidad vasca se reconcilia con la afición del Athletic Club tras los rifirrafes frente al Villarreal ofertando entradas a 30 euros para los últimos tres partidos de LaLiga en San Mamés

El Athletic Club vive una situación frágil y necesita, más que nunca, el apoyo de San Mamés. Restan 3 partidos de LaLiga como local y el empuje de la grada determinará, en gran medida, el resultado final del Athletic Club en una clasificación de Primera división completamente abierta. El equipo bilbaíno, con 38 puntos, se sitúa a 6 puntos de Europa y a 6 puntos del descenso, ocupando la undécima plaza del campeonato liguero. Tras no llenar el campo frente al Villarreal en una notable falta de público en 'La Catedral', el Athletic Club presenta rebajas en torno al precio de la entrada de los últimos 3 partidos en San Mamés ante el todo o nada al que se enfrenta el equipo de Ernesto Valverde. Las entradas estarán por 30 euros para los duelos ante Osasuna, Valencia y Celta de Vigo.

El Athletic Club pone entradas a 30 euros para los últimos tres partidos de LaLiga en San Mamés

Así lo ha anunciado el Athletic Club en un comunicado haciendo un llamamiento a la afición rojiblanca para que no dejen solo al equipo en este tramo final de temporada dónde está todo por decidir. La gloria europea y el infierno del descenso están a 6 puntos y la dinámica del resto de equipos invitan a pensar en Europa y a no olvidar lo que el Athletic Club tiene por debajo. Para volver a engatusar a un público que fue menos de lo esperado ante el Villarreal en San Mamés, el Athletic Club lanza ofertas en las entradas para los partidos ante Osasuna, Valencia y Celta de Vigo. Con los tickets a 30 euros, la entidad vasca se reconcilia con una afición dividida por el devenir de la temporada.

"El Athletic Club siempre ha sustentado buena parte de su éxito en el inagotable apoyo de su afición en San Mamés. Con el objetivo de reforzar aún más el ambiente en 'La Catedral' en un momento decisivo del curso, la entidad rojiblanca ha puesto en marcha una iniciativa especial con entradas a precio reducido (30€) para los tres últimos partidos de la temporada como local ante CA Osasuna, Valencia CF y RC Celta", subraya el Athletic Club en el comunicado que se muestra a continuación.

Ernesto Valverde se moja con la situación del Athletic Club y el ambiente en San Mamés

Sobre la imagen de San Mamés en la derrota del Athletic Club frente al Villarreal se pronunció Ernesto Valverde tras el encuentro. "En el fútbol siempre pasa lo mismo, aquí y en cualquier lado. Tienes que ganar. Si no ganas, a la gente no le gusta. Está claro que el entrenador es el responsable del equipo. No sé si estoy más o menos cuestionado. Pero cuando hay una reprobación hacia el equipo, uno siente que también es hacia él", indicó. "La situación es que necesitas los puntos con urgencia. Y estamos en ello", afirmó. "Claro que hay nervios, pero los nervios ayudan porque te hacen tener un sentido de alerta muy grande. Es bueno tener presión y que la gente nos exija", añadió el entrenador del Athletic Club que vive momentos de mucha tensión antes de abandonar el banquillo del cuadro vasco a final de temporada.