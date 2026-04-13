Unai Simón, sobre los pitos de San Mamés:﻿ "Entiendo que puedan hacerlo, otra cosa es que lo comparta o no"

El guardameta de Murgia defendió a su compañero Íñigo Lekue, en la foto del segundo gol del Villarreal, asegurando que "es un referente en el vestuario", y también habló sobre las críticas de la afición rojiblanca al equipo

El Athletic Club tiene un problema en el lateral derecho. No es el único de los quebraderos de cabeza con los que tiene que lidiar Ernesto Valverde pero sí que es al que parece no terminar de encontrarle al menos remedio. El 'Txingurri' tiene a tres jugadores para dicha demarcación pero ninguno de ellos acaba por imponerse para ser la elección del técnico.

En el último partido, Valverde decidió apostar de inicio por Íñigo Lekue, aunque el de Deusto fue sustituido al descanso después de fallar estrepitosamente en el segundo tanto de Alfon, aunque el técnico quiso echarle una mano tras el partido asegurando que el cambio se debió a que buscaban algo más en ataque: "Ya lo tenía pensado para tener algo más de profundidad. Nosotros procuramos fomentar los del rival y ellos los nuestros. Ha sido una jugada desafortunada, como otras que pueden suceder".

Unai Simón da la cara por Lekue

Y no fue Ernesto Valverde el único que dio la cara por Lekue, pues otro peso pesado del vestuario como Unai Simón, también defendió a su compañero pese al error en el segundo gol. "Lekue es un referente en el vestuario, es fuerte, y es optimista ante las adversidades. Siempre da la cara, nunca se esconde. Me duele que haya cometido ese error porque no se lo merece", expresaba el guardameta, que también habló sobre los pitos recibidos por la afición de San Mamés.

"No nos gusta que nos piten, pero somos profesionales. Entiendo que puedan hacerlo, otra cosa es que lo comparta o no. Tenemos que centrarnos en lo que podemos controlar. Lo que más duele es no haber sumado hoy. Hicimos una segunda parte muy intensa, reforzados en intensidad y garra. Nos ha faltado ser más precisos en las áreas", ha reconocido el de Murgia.

Pese a todo, el portero internacional español se mostró "orgulloso" por la reacción del equipo en la segunda parte, aunque no fuera suficiente para al menos poder sumar un punto ante el Villarreal. "Estoy orgulloso de cómo ha reaccionado el equipo en la segunda parte y tenemos que hacer siete partidos que nos quedan como esta segunda parte. Podemos pelear por mucho más de lo que se dice fuera del vestuario y en la prensa", ha expresado el meta del Athletic, que puso la temporada en perspectiva: "El año pasado batimos muchos récords positivos y este igualamos los negativos. No éramos tanto el año pasado ni tan poco este".