Iñaki Williams responde a los silbidos de San Mamés: "Nunca me escondo"

El capitán del Athletic recibió los pitos de la grada al ser sustituido en la derrota frente al Villarreal y admitió que no se encuentra a su mejor nivel, pero apeló a la unión de todos para sacar adelante una situación que "se puede poner peor de lo que está"

El Athletic Club no levanta cabeza. Nunca antes en la historia había sufrido 22 derrotas en una misma temporada entre todas las competiciones. Ante el Villarreal, este pasado domingo, volvió a tropezar y la grada de San Mamés estalló. Aún hay opciones de Europa porque los de arriba no acaban de pegar el arreón definitivo. Pero viendo el rendimiento del equipo, adonde miran casi todos en Bilbao es a un descenso que está a solo seis puntos de distancia. Por ello, los pitos resonaron con fuerza en la 'Catedral' para mostrar el enfado con un equipo que no está respondiendo a las expectativas.

Como respuesta, el capitán rojiblanco, Iñaki Williams, dio la cara tras caer frente al 'submarino' para apelar a la unión como la mejor receta para salir adelante. "En la vida, como en el fútbol, siempre se pierde más que se gana y ahora tenemos que demostrar de lo que estamos hechos. Evidentemente, son momentos duros y jodidos. Nos hemos metido nosotros mismos en la boca del lobo. No es la situación que ninguno desearíamos, pero ahora más que nunca, tenemos que estar juntos. Porque las cosas se pueden poner peor de lo que están", advirtió.

El atacante bilbaíno no encuentra una explicación concreta a lo que le pasa al equipo. Pero cree que los silbidos de la afición les debe servir de acicate para dar una mejor respuesta. “La situación empieza a ser muy delicada. El equipo lo intenta. Tenemos confianza antes de empezar los partidos, con ganas de Europa. Pero este año todo está saliendo cruz. La frustración llega y no tenemos que tener miedo, pero hay que estar alerta. Los pitos nos tienen que alimentar para salir el próximo partido con rabia. Sabemos que cuando el público nos aprieta siempre van a estar con nosotros”, resaltó.

Entona el 'mea culpa'

En el plano personal, además, Iñaki Williams no rehuyó las críticas, después de que su cambio mediada la segunda mitad provocase un aumento en los decibelios de los citados pitos de los aficionados. "Me he ido pensando en que íbamos perdiendo y queríamos remontar, esa es la realidad. No me fijo en que me piten o me aplaudan. Estoy acostumbrado después de tanto tiempo que se cuestione mi rendimiento. Pero si hay algo por lo que me caracterizo es porque siempre intento dejarlo todo en el campo, insisto y no me escondo. No me encuentro bien porque no estoy demostrando lo que soy capaz. Sigo intentando ser el Iñaki que todos conocen", destacó.

Una lección para los más jóvenes

Con siete jornadas por delante y a cuatro puntos de una Real Sociedad que es séptima, plaza que podría servir como pasaporte a Europa, el internacional ghanés ni mucho menos tira la toalla. "Estoy preocupado por la situación pero con confianza de ver cómo el equipo quiere sacar esto adelante. Creo que ya no hay momento de hablar, sino de demostrar. La pena es que van a pasar muchos días hasta el próximo partido, pero para mejorar nos va a venir bien. Para los más jóvenes, que igual tenían en la cabeza que el fútbol es solo sacar La Gabarra, esto también es parte de ello, es parte de un aprendizaje”, recalcó.

Solo mira a Osasuna

La mente, pon tanto, está puesta ya en el siguiente compromiso liguero, de nuevo en San Mamés, el próximo partes 21 de abril, con Osasuna como rival. "Tenemos un calendario que no es fácil y depende de nosotros. Tenemos que estar juntos y unidos para darle la vuelta. Esto te pone las orejas tiesas y cuando juegas con el culo apretado es mejor para poner todos los sentidos en el campo", sentenció.