América de México tienta con una gran oferta a Guido Rodríguez y ofrece competencia a Real Betis, Valencia o Villarreal

El mediocentro argentino de 32 años sólo firmó por seis meses con el conjunto che, donde ha recuperado sus opciones de acudir al Mundial de 2026 y le han salido varias oportunidades para firmar el que sería el último gran contrato de su carrera deportiva

A Guido Rodríguez le ha salido a la perfección su última apuesta. Ya ha reconocido públicamente que se equivocó en la formas de su salida del Real Betis en el verano de 2024 y pagó muy cara su decisión de rechazar la renovación para acabar firmando a coste cero por el West Ham United inglés, club en el que sólo jugó 32 partidos hasta que en el pasado mes de enero se desvinculó y fichó a coste cero por el Valencia CF, donde se ha reivindicado y se ha rehabilitado para el mercado europeo. Únicamente firmó por seis meses; pero el mediocentro argentino ha tenido tiempo suficiente para adaptarse, ganarse un sitio en el once de Carlos Corberán y volver a contar con opciones de ir al Mundial 2026.

Después de convertirse en un fijo en el bloque doble campeón de la Copa América (2021 y 2024) campeón del mundo en Qatar 2022, Guido ha desaparecido de las listas de Lionel Scaloni. No entra en una convocatoria desde septiembre de 2024, pero sus opciones han crecido exponencialmente al tiempo que han surgido muchos clubes interesados en ofrecerle su último gran contrato. En España, además del Valencia CF -ya le ha trasladado una propuesta-, aparece las opciones de la mudanza a Villarreal CF y de una posible vuelta al Real Betis. Pensando en el lado deportivo, seguir en LaLiga es lo más interesante. Mirando lo económico, la mejor vía a día de hoy está en otro regreso, en concreto a un grande la liga de México.

El Club América de México estudia la vuelta de Guido Rodríguez, objeto de deseo en Valencia CF, Villarreal CF y Real Betis

Así lo ha desvelado una información de Radio Marca que asegura además que el Valencia CF ve casi imposible la opción de retener al pivote argentino, debido a la crisis económica y a la crónica inestabilidad institucional. Desde el país azteca han ampliado esas noticias y son varios los medios que apuntan a que son varios los equipos de la Liga MX que han tanteado a los representantes de Guido y que, en especial, es el Club América de México el que más se ha movido en ese sentido. Cabe recordar que Guido dio un rendimiento espectacular en las Águilas, ganándolo todo antes de ser traspasado al Betis, que en el último lustro también ha contratado de esta entidad a Diego Lainez y Álvaro Fidalgo.

Es más, en concreto, el diario Universal asegura que repescar a Guido Rodríguez es una de las opciones prioritarias para el Club América y la directiva azulcrema ya ha iniciado conversaciones en ese sentido. Mientras su nombre, que parecía haber caído en el olvido colectivo, vuelve a suena con fuerza en distintos lugares del mundo, el futbolista de 32 años (los cumplió la semana pasada) ha vuelto a dejar muy abiertas las puertas de su futuro a corto plazo y ha asegurado que de momento se centra en lograr que el Valencia CF amarre la permanencia en LaLiga EA Sports en una entrevista para los medios oficiales de la entidad blanquinegra.

Guido Rodríguez asegura estar feliz en Valencia, donde se ha adaptado muy bien: "Estoy disfrutando"

"Estoy contento aquí. Tenía ganas de venir. Me siento asentado, cómodo con los compañeros, con el club, el cuerpo técnico, con la afición… Estoy disfrutando de este tiempo aquí. A estos momentos hay que 'ponerles el pecho' y hay que tener la personalidad y la responsabilidad para jugar. A pesar de este momento que estamos pasando, quiero poder disfrutarlo, porque es aquí cuando salen las mejores cosas de cada jugador", ha manifestado Guido Rodríguez sobre lo bien que se siente en la capital del Turia a pesar de que los resultados deportivos distan mucho de ser los deseables y de su condición de agente libre para buscar su último gran contrato como profesional.

"La autoexigencia es clave. Sabemos en el club que estamos, la exigencia de este escudo y lo que nos transmite la afición, somos conscientes de ello. Estamos trabajando y dando lo mejor de nosotros para sacar este momento adelante. Este escudo se merece estar más arriba y estamos trabajando para ello", ha añadido remarcando que "convertir la frustración en motivación" es vital para estas últimas siete jornadas de LaLiga.

"Hay que ir paso a paso, pero sabiendo que los partidos duran 90 ó 95 minutos y tenemos que creer siempre hasta el final", ha remarcado Guido, quien, como adelantaba ESTADIO Deportivo la semana pasada, ha ganado posiciones en la agenda de Manu Fajardo para un Betis que está pendiente de las ofertas que van a llegar por Sergi Altimira, de la opción de alargar la cesión de Sofyan Amrabat o de la continuidad o no de un irregular Marc Roca.