Última llamada para Unai Núñez y Hugo Duro

Tanto el central como el delantero han trabajo con balón pero separados de sus compañeros, lo que sigue dejándolos como seria duda para el choque de Son Moix, este lunes, último oportunidad para subirse al avión

El Valencia sigue preparando la importante cita de este martes frente al Mallorca en Son Moix, uno de los dos duelos que abrirá la jornada 33 de LaLiga y que mide a dos rivales directos en la lucha por evitar el descenso a Segunda división.

Carlos Corberán, técnico del Valencia, está muy atento sobre todo a dos jugadores importantes y que tiene entre algodones, como son el central Unai Núñez y el delantero Hugo Duro. El defensa arrastra unas molestias musculares en los isquiotibiales que ya la impidieron jugar el último partido frente al Elche y el goleador acabó también con molestias en la misma zona que su compañero el partido del Martínez Valero.

Aprovechando el parón este fin de semana por la disputa de la final de la Copa del Rey, ambos han podido tener más tiempo para recuperarse aunque a día de hoy todavía la participación de ambos en Mallorca sigue siendo duda. En la sesión de esta mañana, tanto el central como el delantero han vuelto a trabajar al margen de sus compañeros, aunque con balón, lo que supone una buena señal.

Ambos han realizado ejercicios de golpeo de balón bajo la supervisión del jefe de los servicios médicos del club che y este lunes se probarán para saber si están en condiciones de formar parte de la expedición que viaje a Mallorca para medirse a los de Martín Demichelis.

La defensa de Corberán, bajo mínimos

Especialmente importante para Corberán sería poder recuperar a Unai Núñez, pues las bajas se la acumulan en defensa al técnico de Cheste. Actualmente solo tiene a un central completamente sano, que es César Tárrega. De acabar llegando a tiempo Unai Núñez, el futbolista cedido por el Celta sería el acompañante del canterano, pero de no ser así, Corberán tendrá que tirar del Mestalla o bien retrasar a Pepelu, opción que no tuvo más remedio que usar en el último partido cuando se lesionó Cömert.

El central suizo estará en torno a dos o tres semanas en el dique seco, pero a los que ya no se les espera son a Mouctar Diakhaby y a José Copete. Tanto el franco-guineano como el ecijano no volverán a jugar hasta la próxima temporada.

Pepelu o Fontanet, si no llega Núñez

Tras la lesión de Cömert en el Martínez Valero, el elegido para jugar los últimos minutos en el centro de la zaga fue Pepelu. La otra solución está en la cantera, razón por la cual Corberán ha llamado para los entrenamientos con el primer equipo al central del Mestalla Joel Fontanet, que renovó su contrato con el Valencia hace tan solo unos días.

"Realmente, entrenar con jugadores de Primera División es otro ritmo, es otra cosa. Al final tienen esos detalles diferentes y por eso están allí. Eso te hace mejorar. Quieras o no, te das cuenta o no, te hace mejorar. Todo lo que pueda estar allí será bienvenido porque me hará mejor jugador y me hará progresar en este estadio", reconocía el joven canterano tras su renovación, que quizás pueda tener su oportunidad antes de lo que se imagina.