Fernando Alonso, realista con su futuro: "En la Fórmula 1 eso no ocurre de la noche a la mañana"

El asturiano confesó en Japón que la línea de trabajo de Aston Martin estaba ya marcada y que en Miami las cosas no van a funcionar mucho mejor

Cuando los expertos presagiaban que el cambio de reglamento podía beneficiar a pilotos como Fernando Alonso por su experiencia, no se equivocaban. Pero lo cierto es que en el Gran Circo no todo depende del manejo de los mandos que puedan tener estos, sino de lo que sucede detrás de ellos.

Y está claro que tanto Aston Martin con el diseño de su monoplaza como Honda con el motor ejecutado no han respondido a las expectativas del asturiano en este comienzo. Por eso, en Japón, el ovetense fue muy realista cuando le preguntaron en ESPN si el parón les iba a permitir remontar el vuelo y darle un giro radical a su situación.

"No, nos va a venir igual, vamos a estar un mes trabajando para mejorar, pero la línea de trabajo ya está marcada, ya está clara. Lo único que vamos a evitar es acabar últimos en Bahrein y últimos en Yeda. Es la ventaja de tener dos carreras menos, pero no es que por tener un mes más vamos a trabajar más", subrayó el bicampeón del mundo.

Y es que Fernando deja claro que los milagros en la Fórmula 1 necesitan su tiempo: "El trabajo iba a ser hacer todas las horas disponibles de aquí a Miami, pero en Miami no vamos a tener resultados de trabajo, porque ese trabajo es para tres o cuatro meses vista, entonces en Miami vamos a tener el mismo coche que aquí".

Eso sí, aclaró que alguna mejora espera encontrar en su monoplaza: "No quiere decir que de aquí a Miami no vayamos a encontrar soluciones que se van a aplicar para la segunda parte de temporada. Están trabajando a toda máquina. Hay un par de mejoras, un par de ideas. Pero en la Fórmula 1, eso no ocurre de la noche a la mañana".

Y por si acaso le mandó un mensaje de advertencia a los ingenieros y trabajadores de Silverstone: "Hay que pasar unos meses, supongo, con el coche actual. No vamos a cambiar demasiadas cosas en este coche si sabemos que va a cambiar por completo dentro de unos meses. Así que, ya sabes, esa es la situación en la que estamos".

Fernando Alonso y una renovación que no llega

Por el momento no hay noticias de que Fernando Alonso vaya a extender su vinculación con Aston Martin. Y Pedro de la Rosa, embajador de la escudería británica, ha sido el último en hablar sobre ello: "Es un tema que no hemos hablado, sinceramente. Ni dentro del equipo, ni con Fernando -Alonso-, ni como amigo, ni como profesional. Estamos focalizados en el coche, en el motor y en mejorar... Lo que quiera hacer él, sea lo que sea, porque a un piloto como Fernando hay que esperarlo y hay que darle tiempo suficiente para que tome una decisión. Ahora quizás es un mal momento para sentarse a pensar sobre una situación futura".