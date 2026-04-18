Russell le declara la guerra a Max Verstappen y le 'despide' de la Fórmula 1

El británico se ha pronunciado sobre las críticas del piloto de Red Bull hacia el nuevo reglamento y su amenaza a la Fórmula 1

A sus 28 años, George Russell no está para tonterías ni para que nadie le despiste en busca de ese ansiado título de campeón del mundo. Y menos este año, donde Mercedes ha comenzado con un dominio aplastante sobre el resto y donde tanto su compañero Kimi Antonelli como él comandan la clasificación general del Mundial de Pilotos.

Por eso, el británico ha sido muy claro cuando le han preguntado estos días sobre la gran polémica que hay en torno a la figura de Max Verstappen tras su amenaza con abandonar la Fórmula 1 si el campeonato no modifica su flamante reglamento con los actuales monoplazas. Y el piloto de Mercedes no ha dudado en mandarle un mensaje al tetracampeón del mundo: "La Fórmula 1 es más grande que cualquier piloto. A mí tampoco me gustaba conducir el coche de 2022 cuando rebotaba arriba y abajo y destrozaba la espalda de todo el mundo. El coche era grande, pesado y no precisamente agradable de conducir en las curvas rápidas, pero entonces él no tenía las mismas quejas, porque estaba ganando".

No obstante, reconoce que no le gustaría que se marchara: "Por otro lado, no quieres perder a Max, porque creo que todos disfrutamos compitiendo contra él".

Sobre las críticas que hay desde el entorno del piloto neerlandés a la competición, Russell cree que hay un factor determinante en ellas: "Las quejas que tiene ahora son diferentes a las de Mercedes, Ferrari y McLaren, porque nosotros vamos en cabeza. Es totalmente lógico y también se entiende esa frustración".

Russell invita a Verstappen a una digna despedida

Saber retirarse en pleno apogeo no es una tarea sencilla en cualquier profesión. Y en el mundo del deporte, menos todavía. Por eso, George Russell cree que Max Verstappen todavía puede tener una despedida digna en la Fórmula 1: "Llega un momento en tu carrera en el que ya no queda mucho más por conseguir en la Fórmula 1. Él lo ha conseguido todo".

En este sentido, ve más cerca su retirada que su quinto título: "Quizá aún pueda ir a por récords, pero tal y como lo conozco, y tal y como conozco a otros pilotos que han logrado éxitos así, llega un momento en el que lo que más te apetece es hacer lo que te hace feliz. Si conducir en el Nordschleife le hace sonreír, lo entiendo perfectamente".

Russell y un futuro similar al de Verstappen

Por último, el piloto de Mercedes no descarta volver a coincidir con Verstappen fuera de la Fórmula 1. Porque la Nürburgring Langstrecken-Serie también le motiva: "Yo mismo he dado cientos de vueltas en el simulador en Nordschleife y también me gustaría tener la oportunidad de correr allí de verdad".

Eso sí, no se lo plantea ni a corto ni a medio plazo: "Mi objetivo ahora es convertirme en campeón del mundo de Fórmula 1. Si tuviera cuatro títulos en mi haber, probablemente haría lo mismo que Max. Él simplemente se encuentra en una fase muy diferente de su carrera. Así que sí, se entendería tanto si se queda como si se marcha".