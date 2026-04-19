El análisis del Atlético de Madrid - Real Sociedad: más técnica que táctica

Los problemas físicos de Oyarzabal y Guedes condicionaron a una Real Sociedad que sufrió con la entrada de Sorloth y la liberación de Julián Álvarez

La Real Sociedad vence al Atlético de Madrid en los penaltis y se hace con su cuarto título de la Copa del Rey. Matarazzo, sobre el terreno de juego, supo contrarrestar las armas y la táctica de Simeone, llevando el partido a unos penaltis con Marrero como héroe. En los 120 minutos de juego, el control se repartió entre los dos equipos, siendo la técnica más protagonista que la táctica.

Un delantero fijo libera al mejor Julián Álvarez

En la primera mitad, el gol tempranero de la Real Sociedad no cambió, sobre el verde, el esquema de Simeone, que pedía calma a sus futbolistas de cara a los 90 minutos que restaban. El conjunto rojiblanco se adueñó de la pelota y centró su juego en el perfil izquierdo, dónde se encontraba Lookman. Julián Álvarez y Girezmann ejercían como puntas movibles para tratar de abrir huecos en la zaga. Y así llegó el primer gol, con Lookman entrando por el centro, los centrales de la Real Sociedad fuera de posición y Griezmann asistiendo al nigeriano tras un gran amague de Julián sin balón. El nigeriano siguió gozando de protagonismo, mientras que Giuliano, en el perfil derecho, pasaba desapercibido. Parte de que el lateral diestro estuviese desaparecido recae sobre Llorente, que estuvo jugando en el centro del campo por orden de Simeone, mientras que Molina lo hacía como carrilero.

En la segunda mitad, a Simeone no le quedó otra que mover el banquillo y dar entrada a Sorloth, buscando los centros laterales en busca del empate. El argentino dejó al noruego como referencia en ataque, otorgando más libertad a Julián Álvarez. Además, sacó a lokkman y a Giuliano, para reforzar las bandas con Almada y Baena. El plan salió a las mil maravillas y, Sorloth, fijando a los centrales, provocó que Julián Álvarez recibiese la bola en la frontal y, con maestría, pusiese el empate en el marcador.

En la prórroga, el cansancio hizo mella y el plan del Atlético de Madrid pasó más por no cometer errores en defensa que buscar la portería de Marrero.

Los problemas de Guedes y Oyarzabal cambian los planes de Matarazzo

El plan de la Real Sociedad pasaba por sorprender al Atlético de Madrid, y lo logró en el segundo 15 de partido. Guedes apuntaba a ser diferencial, y así lo fue durante los primeros 45 minutos. El portugués, junto a Oyarzabal, eran las figuras más buscadas por sus compañeros. Oyarzabal ejerció como delantero moderno, móvil y bajaba hasta el centro del campo a recibir a dar soluciones a la salida de balón del cuadro vasco, tal y como hemos visto recientemente en el Bayern Múnich con Harry Kane. Turrientes y Carlos Soler sostenían al equipo en la medular, buscando constantemente el juego en horizontal hacia a las bandas, más que el vertical, Guedes y Barrenetxea, y Sucic, de ven en cuando, llevaban el peligro al área rival y eran los encargados de materializar, mientras que Oyarzabal, una y otra vez, sacaba de posición a los centrales.

Los problemas físicos, en la segunda mitad, obligaron a Matarazzo a cambiar a Guedes y a Oyarzabal, y la producción ofensiva de los vascos decayó. Marín fue el encargado de llevar peligro a la portería de Musso y Oskarsson el '9' que requería el partido, pero ambos poco pudieron hacer ante la muralla rojiblanca. El equipo se descompuso y el centro del campo no conectaba con la delantera, faltaba Oyarzabal. Kubo también entró para buscar la explosividad que le faltaba al equipo, pero no encontró socios ni al final de la segunda parte ni en la prórroga.