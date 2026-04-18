Atlético de Madrid - Real Sociedad en directo: resultado de la final de la Copa del Rey

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad

¡Buenas tardes y bienvenidos a la final de la Copa del Rey! En la jornada de hoy les narraremos todo lo que acontezca en el duelo entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. ¡Arrancamos con la previa!

El Atleti repasa cada uno de los títulos coperos que ha logrado a lo largo de su historia. desde el 2013 no levanta el trofeo el conjunto rojiblanco. Hace ya 13 años.

Las intervenciones se han llevado a cabo en la autovía A4, en las inmediaciones del municipio de La Carlota (Córdoba), además de en la ciudad de Sevilla y en los puntos desde los que se trasladan los aficionados, los lugares de llegada y las rutas de desplazamiento, informó la Policía.

La Policía Nacional ha identificado a 160 aficionados radicales en el marco del dispositivo especial con motivo de la final de la Copa del Rey que disputan este sábado en Sevilla el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, y ha intervenido una gran cantidad de objetos contundentes entre cuchillos, palos, cadenas, pasamontañas y más de un centenar de barras de hierro.

Los aficionados del Atlético de Madrid que no han podido viajar hasta Sevilla se concentran en los aledaños del Metropolitano a la espera de entrar al estadio y disfrutar, junto a miles de aficionados, de la final, que se emitirá en una pantalla gigante.

El autobús de la Real Sociedad ya ha llegado a las instalaciones de La Cartuja. los futbolistas se bajan, saludan al público que les esperaban y se adentran en el estadio a la espera de que arranque la final dentro de, aproximadamente, una hora y media.

Todo preparado en el vestuario del Atlético de Madrid a la espera de que llegue el equipo, que lo hará en breve

El técnico del Atlético, el argentino Diego Pablo Simeone, confía, como se preveía, en el bloque que el martes logró el pase a las semifinales de la Liga de Campeones, pese a perder 1-2 contra el Barcelona, y apuesta por Pubill, sancionado para ese encuentro de vuelta de la 'Champions' en detrimento de Lenglet.

¡OJO! Jon Maretín y Julián Álvarez forcejean cuando el argentino encara portería. El vasco era último futbolista y el Atlético de Madrid pide falta y roja. Alberola Rojas dice que no hay nada y acierta. Tropiezo del argentino

El Atlético de Madrid y la Real Sociedad se dan cita en La Cartuja para disputar una final de la Copa del Rey que es histórica para ambos conjuntos. Los dos equipos llegan en un buen estado de forma al duelo y Sevilla los ha acogido con los brazos abiertos buscando un espectáculo que acaparará todas las miradas del fútbol español. Del ganador de cada duelo, pero sobre todo del triunfador en el choque total colectivo, surgirá el nuevo campeón de Copa.

Mucha ilusión en ambos equipos para la final de la Copa del Rey

La Real Sociedad no levanta este trofeo desde 2021, cuando ganó la final de la edición de 2019-20. Hace cinco años. El Atlético retrocede mucho más. Su décima y última Copa data de 2013, hace trece años, ya con Simeone al frente y con Koke en el campo. Ha sido invencible el Atlético en cada uno de sus últimos nueve enfrentamientos contra la Real, que venció la única final de la Copa que ha enfrentado a ambos a lo largo de la historia. Hace 38 años, el 27 de junio de 1987, en La Romareda, tras el 2-2 y la prórroga, en los penaltis, con la parada final de Luis Miguel Arconada al lanzamiento de Quique Ramos. El descanso ha sido prioritario en los últimos días para el Atlético de Madrid tras la clasificación para las semifinales de la Liga de Campeones con un extenuante partido de vuelta contra el Barcelona, el pasado martes, rumbo a la final de la Copa del Rey con 94 horas entre el fin de un duelo y el principio de otro, ambos concluyentes.

La Real Sociedad aterriza en la capital hispalense con la mochila llena de ilusión por disputar una final con público 38 años después. La afición se ha desplazado en masa recorriendo la península de arriba a abajo, y el objetivo no es otro que alzar la cuarta Copa del Rey en la historia del club. Para ello, el cuadro txuri urdin deberá hacer un partido prácticamente perfecto ante un equipo en gran estado de forma, pero los donostiarras tienen armas para hacer daño al rival. El equipo llega descansado y al alza desde la llegada de Pellegrino Matarazzo, y ha demostrado su solvencia en escenarios de alto nivel y exigencia.