La lucha por Europa se aclarará más tras la final Atlético - Real Sociedad de Copa del Rey: Así sería el reparto en cada caso: Celta, Athletic u Osasuna van con el Atleti

Muchos equipos de Primera división, como Celta, Getafe, Osasuna, Espanyol, Girona o Athletic, van a estar muy pendientes de lo que suceda en el partido de este sábado ya que si se proclama campeón el club rojiblanco sus opciones de disputar competición europea aumentarían mucho más

Así sería el reparto de billetes europeos dependiendo de si Real Sociedad o Atlético de Madrid ganan la Copa del Rey.IMAGO

Atlético de Madrid y Real Sociedad se enfrentan en la noche de este sábado en la final de la Copa del Rey la cual no sólo servirá para que uno de los dos equipos se proclame campeón del primer gran título español de la temporada sino que también aclarará bastante como se repartirán los puestos europeos. Muchos equipos de LaLiga van estar muy pendientes de este encuentro ya que si gana el Atlético de Madrid en vez de la Real Sociedad aumentarían sus opciones de jugar competición europea la siguiente temporada. Es por ello que clubes como Celta, Getafe, Osasuna, Espanyol, Girona o Athletic prefieren la victoria del Atleti.

Celta, Getafe, Osasuna, Espanyol, Girona o Athletic prefieren la victoria del Atlético de Madrid y no de la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey

El reparto de billetes para jugar competición europea la siguiente temporada se va a aclarar en la noche de este sábado cuando se sepa si se proclama campeón de la Copa del Rey el Atlético de Madrid o la Real Sociedad.

Si el Atlético de Madrid es el que gana la Copa del Rey, el billete que da el campeonato para jugar la próxima edición de la UEFA Europa League se repartiría vía clasificación de LaLiga debido a que el equipo que entrena Diego Pablo Simeone va a terminar entre los cuatro primeros puestos y disputará la UEFA Champions League.

Todo lo contrario ocurriría si el campeón de la Copa del Rey es la Real Sociedad debido a que el club vasco está fuera de los seis primeros clasificados actualmente, las plazas europeas que se concederían vía LaLiga se reducirían lo cual perjudicaría a los equipos que ahora mismo se encuentran luchando por los puestos del 5 al 7.

Es por ello que equipos como Celta, Getafe, Osasuna, Espanyol, Girona o Athletic van a preferir que el Atlético de Madrid gane este sábado la Copa del Rey.

Así sería el reparto de billetes europeos dependiendo de si Real Sociedad o Atlético de Madrid ganan la Copa del Rey

Que la quinta posición de LaLiga dé acceso a jugar la siguiente edición de la UEFA Champions League se ha complicado mucho debido a la eliminación del Real Betis en la UEFA Europa League. Hay opciones, pero Alemania ahora mismo es favorita sobre España para llevarse dicha plaza extra. Por tanto, ahora mismo, y hasta que se aclare esa batalla, lo mejor es explicar cómo se quedaría el reparto de puestos europeos vía LaLiga si el campeón de esta Copa del Rey es el Atlético de Madrid o la Real Sociedad.

- Si el Atlético de Madrid es campeón de la Copa del Rey:

Los equipos clasificados entre los puestos 1 y 4 en LaLiga jugarían la UEFA Champions League; los que terminaran en las posiciones 5 y 6 disputarían la UEFA Europa League; y el séptimo puesto se ganaría el derecho a jugar la UEFA Conference League.

- Si la Real Sociedad es campeón de la Copa del Rey:

Los equipos clasificados entre los puestos 1 y 4 en LaLiga jugarían la UEFA Champions League; el que terminara en la posición 5 y la propia Real Sociedad disputarían la UEFA Europa League; y el sexto puesto se ganaría el derecho a jugar la UEFA Conference League.

Si la Real Sociedad acabara LaLiga entre los seis primeros clasificados y ganara la Copa del Rey, el séptimo clasificado jugaría la UEFA Conference League.