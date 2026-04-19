Fallece un piloto en las 24H de Nurburgring, donde está compitiendo Max Verstappen

El piloto neerlandés ha decidido aprovechar el parón en la Fórmula 1 para correr las 24 horas de Nurburgring. Y un grave accidente con siete coches implicados le ha recordado el riesgo que pruebas como estas conllevan

Max Verstappen le ha dado el pésame a los familiares y amigos del piloto fallecido.IMAGO

Juha Miettinen ha fallecido a causa de las lesiones sufridas en un grave accidente con varios coches implicados en la primera carrera de clasificación de las 24 Horas de Nurburgring, disputada en la jornada de este pasado sábado.

Una tragedia que ha dejado en shock a todos sus participantes, entre ellos, el tetracampeón del mundo Max Verstappen, quien ha aprovechado el parón en Fórmula 1 para satisfacer uno de sus deseos en el mundo del motor, correr las 24 Horas de Nurburgring.

Hasta siete coches colisionaron, siendo Juha Miettinen (BMW 325i, con el dorsal #121) el piloto que peor parado salió. Fue atendido en el centro médico más cercano, pero sus lesiones terminaron cobrándose su vida horas más tarde.

El accidente se produjo cuando tan sólo se habían disputado 25 minutos de las cuatro horas previstas de duración en esa primera jornada.

Un fallecido y seis heridos

Después de unas horas, la Dirección de Carrera organizó una breve rueda de prensa en la que se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Juha Meittinen y, además, se comunicó que los otros seis pilotos estaban heridos pero fuera de peligro.

Dicha carrera no tendrá resultado oficial y el resultado no contará para la clasificación de las 24 Horas de Nurburgring.

Max Verstappen reacciona y da su pésame

La noticia ha sido un jarro de agua fría para todos los aficionados al mundo del motor y algunos como Max Verstappen ya han usado sus redes sociales para enviarle sus condolencias a familiares y amigos.

"Estoy en shock por lo que ha ocurrido hoy... El automovilismo es algo que todos amamos, pero en momentos como este nos recuerda lo peligroso que puede ser. Mi más sincero pésame a la familia y seres queridos de Juna".

La segunda carrera de Clasificación de las 24 Horas de Nurburgring se disputa este domingo (a las 13:00h) y antes de la misma se ha guardado un minuto de silencio en la parrilla de salida en memoria de Miettinen.

El duro comunicado de la Dirección de Carrera fue así:

La Dirección de Carrera emitió ayer un duro comunicado para explicar lo ocurrido:

"Durante la primera carrera de hoy de las Clasificaciones de las 24 Horas de Nürburgring de la ADAC, se produjo un grave accidente en el que se vieron implicados siete competidores en las primeras vueltas.

Tras la colisión entre varios vehículos, Dirección de Carrera detuvo inmediatamente la prueba, para permitir las exhaustivas operaciones de rescate y recuperación de los pilotos.

A pesar de la llegada inmediata de los servicios de emergencia, los paramédicos no pudieron salvar al piloto implicado, Juha Miettinen (BMW 325i, #121), tras ser rescatado del vehículo; el piloto falleció en el centro médico después de que todos los intentos de reanimación resultaran infructuosos.La carrera no se reanudará el sábado por la tarde. Los pensamientos de todos los implicados en las 24 Horas de Nürburgring están con la afligida familia de Juha Miettinen. Se guardará un minuto de silencio en memoria del fallecido piloto durante la formación de la parrilla para la carrera del domingo a las 13:00 horas".