La fiera de Verstappen ya anda rugiendo en Mónaco

El tetracampeón del mundo llega a tierras monegascas hambriento de triunfos tras un comienzo complicado. El primer podio de la temporada logrado en Canadá le ha hecho volver a creer en sus posibilidades

El año pasado perdió su corona pero tuvo opciones de revalidarla hasta la última parada del calendario. Este año, Max Verstappen ha tenido un comienzo muy desalentador para un tetracampeón del mundo como él.

Ver a Mercedes, Aprilia y McLaren por delante de Red Bull en cada certamen minaron su moral bien pronto. Sin embargo, el neerlandés se marchó de Canadá con otro punto de vista. Su primer podio de la temporada, acabó tercero, le han dado alas para volver a soñar con todo.

Y así de claro lo ha dejado en la previa del Gran Premio de Mónaco, donde es consciente de que si hace una buena 'Qualy' puede optar a su primer triunfo en este 2026.

"Mónaco siempre gira en torno a acertar con la estrategia y conseguir una buena posición de salida. Como cada año, la clasificación jugará aquí un papel clave", ha subrayado.

En este sentido, ha afirmado que su monoplaza va cogiendo el tono deseado: "La velocidad está ahora mucho más cerca de donde queremos estar. Hemos sido capaces de extraer más rendimiento del coche y me he sentido más cómodo. Pero seguimos trabajando duro porque siempre hay cosas que se pueden mejorar".

Red Bull pide calma

El director técnico, Ben Hodgkinson, ha destacado la importancia del primer podio conseguido con la unidad de potencia desarrollada por el propio equipo. El británico considera ese resultado un hito importante en la corta historia del proyecto."La Fórmula 1 consiste en ganar, pero este primer podio con nuestra propia unidad de potencia es, sin duda, algo que merece celebrarse", afirmó Hodgkinson. "Demuestra todo lo que se ha logrado en relativamente poco tiempo. Somos un recién llegado que compite contra algunos de los nombres más importantes de la industria del automóvil y del automovilismo".

Eso sí, Hodgkinson mantiene una visión realista de la situación: "La desventaja respecto a los equipos punteros sigue siendo considerable, pero estamos aprendiendo rápido. Seguimos ampliando nuestras capacidades y centrándonos en las áreas adecuadas para el desarrollo".

El triunfo de Verstappen no puede esperar

Si el piloto neerlandés quiere seguir teniendo opciones de título, su primer triunfo no puede esperar más. Y más viendo el nivel que lleva el joven Kimi Antonelli, quien ya le aventaja en 88 puntos. Pese a que el curso pasado terminó asustando a los McLaren e incluso rebasando a uno de ellos, Oscar Piastri, Max es consciente de que Mercedes este año va a un ritmo superior al resto.

Así va el Mundial de F1 antes del Gran Premio de Mónaco 2026

1. A. Antonelli: 131 puntos

2. G. Russell: 88 puntos

3. C. Leclerc: 75 puntos

4. L. Hamilton: 72 puntos

5. L. Norris: 58 puntos

6. O. Piastri: 48 puntos

7. M. Verstappen: 43 puntos

8. P. Gasly: 20 puntos

9. O. Bearman: 18 puntos

10. L. Lawson: 16 puntos

11. F. Colapinto: 15 puntos

12. I. Hadjar: 14 puntos

13. C. Sainz: 6 puntos

14. A. Lindblad: 5 puntos

15. G. Bortoleto: 2 puntos

16. E. Ocon: 1 punto

17. A. Albon: 1 punto

18. N. Hulkenberg: 0 puntos

19. V. Bottas: 0 puntos

20. S. Pérez: 0 puntos

21. L. Stroll: 0 puntos

22. F. Alonso: 0 puntos