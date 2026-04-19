El dato con el que Ansu Fati se cuela en el radar de Luis de la Fuente y la Selección

El internacional español, que milita en préstamo en el Monaco, suma un gol cada 114', mejorando los registros goleadores de los delanteros de España: Oyarzabal, Ferran Torres, Borja Iglesias

Hace no tanto tiempo que Ansu Fati era todo un habitual en los planes de Luis de la Fuente con la Selección española. Incluso contó con para el seleccionador español cuando volvió de su lesión en un claro intento de recuperarlo y colmarlo de confianza con España, aunque sin suerte.

Tras su periplo por el desierto, Ansu Fati decidió marcharse en préstamo a la Ligue 1 el pasado verano con el claro objetivo de reencontrarse consigo mismo. Y poco a poco lo va consiguiendo, hasta el punto que ostenta unas cifras goleadoras que claramente lo empujan hacia el radar del seleccionador español Luis de la Fuente, con un tanto en el fútbol francés cada 114 minutos.

Ansu Fati, por delante de Borja Iglesias, Ferran Torres... ¡Y Oyarzabal!

No defiende Ansu Fati los colores de España desde octubre de 2023, cuando acumuló 45’ ante Noruega en la clasificación para la Eurocopa de Alemania que a la postre acabaría ganando España sin la presencia del todavía azulgrana, en préstamo en el Monaco de la Ligue 1.

Un Ansu Fati que busca en Francia recuperar su mejor versión, y poco a poco lo va consiguiendo. Es cierto que no ha logrado asentarse del todo en el once titular del Monaco debido a su irregularidad y unos problemas físicos que le siguen dando ruido, pero se ha convertido en un futbolista con una gran visión de juego y pegada que, alejado del extremo, está volviendo a encontrarse con su mejor versión. Posiblemente nunca vuelva a ser el mismo que era antes de lesionarse, pero sí está consiguiendo acumular registros de jugador de primer nivel.

En el Monaco, hoy por hoy, no está asegurado que hagan efectiva la opción de compra de la que disponen sobre el futbolista, por valor de 11 millones de euros, lo que le convertiría el próximo verano en una opción muy real para muchas de las direcciones deportivas más importantes de Europa.

Ansu Fati: un gol cada 114 minutos con el Monaco

En 25 partidos disputados con el Monaco en lo que va de curso, Ansu Fati acumula 9 tantos. O lo que es lo mismo, un gol cada 114 minutos. Unos registros goleadores que pulverizan los números de futbolistas como Oyarzabal, titular para De la Fuente y principal referente ofensivo de España para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, marcando un gol cada 191 minutos con la Real Sociedad.

Ferran Torres, la segunda opción del seleccionador español para el Mundial, ve puerta con el Barcelona cada 126 minutos, mientras que Borja Iglesias, tercer delantero en discordia para el 'staff' técnico de España, perfora las redes cada 157 minutos. Ansu Fati mejora los registros de todos los delanteros de España, aunque es cierto, también, que ha jugado menos minutos que ellos.

Un dato, en cualquier caso, que posiciona a Ansu Fati de nuevo hacia el radar de Luis de la Fuente y su 'staff', aunque difícilmente pueda tener un hueco en los planes de España para el próximo Mundial. De la Fuente ha demostrado estar muy pendiente a todos los seleccionables españoles que juegan en el extranjero y Ansu Fati es uno de ellos, aunque le tocará esperar al próximo curso para seguir certificando sus sensaciones actuales.

Ansu Fati, el cuarto goleador de Europa con mejor promedio

No es baladí el rendimiento ofrecido por Ansu Fati de cara a portería este curso, convirtiéndose el internacional español en el quinto jugador europeo que mejor promedio presenta. Tan sólo le superan futbolistas de la talla de Kane, quien marca cada 66 minutos, Mbappé (77') y Haaland (113').