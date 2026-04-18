Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion tras las victorias de Racing, Castellón y Córdoba en la jornada 36

Con la mitad de la jornada 36 de Segunda división ya disputada, se han producido victorias de prestigio para el liderato, mientras que el Real Zaragoza dejó escapar un valioso triunfo ante la AD Ceuta

La jornada 36 de LaLiga Hypermotion ha visto disputarse 5 de sus 11 partidos, con varios partidos importantes tanto en la zona alta como en la lucha por la permanencia, consolidando el liderato de la competición.

Con victorias del Racing de Santander, Castellón, Las Palmas y Córdoba, la lucha por el título y estar en los ‘playoff’ se mantiene al rojo vivo, mientras que el Real Zaragoza dejó escapar en los últimos minutos una victoria muy importante por la permanencia ante el Ceuta, mientras que la Cultural Leonesa se hunde en la última posición.

Real Sociedad B 1-3 Racing de Santander

Dura derrota del Real Sociedad B ante un Racing de Santander muy superior desde el inicio. El conjunto cántabro decantó el partido en apenas tres minutos gracias a la conexión letal entre Íñigo Vicente y Andrés Martín, culminada después por Guliashvili. Con el 0-2, el filial txuri-urdin intentó reaccionar, pero solo generó peligro aislado, como un disparo al larguero de Dani Díaz.

Tras el descanso, Íñigo Vicente amplió la ventaja y apagó cualquier intento de remontada. El tanto final de Carrera maquilló el resultado, pero no evitó una nueva caída de un Sanse en clara dinámica negativa.

UD Las Palmas 2-0 CD Leganés

Triunfo cómodo de Las Palmas, que superó sin apenas exigencia a un irreconocible Leganés en el Estadio de Gran Canaria. El conjunto insular resolvió el choque con eficacia: Pedrola abrió el marcador tras una jugada colectiva bien elaborada y Manu Fuster sentenció con un potente disparo desde la frontal, confirmando su gran momento de forma.

El Leganés, falto de profundidad y ambición, apenas inquietó la portería rival durante todo el encuentro. Con este resultado, Las Palmas refuerza su dinámica positiva en casa y se reengancha a la pelea por los puestos altos.

Real Zaragoza 2-2 AD Ceuta

El Real Zaragoza volvió a dejar escapar una oportunidad clave tras empatar ante el Ceuta en un duelo marcado por los errores defensivos. El conjunto aragonés reaccionó tras el tanto inicial de Konrad y logró remontar en la segunda mitad con un gol de Rober y un penalti transformado por Dani Gómez, aprovechando además la superioridad numérica.

Sin embargo, cuando parecía tener el partido controlado, un nuevo fallo a balón parado condenó al conjunto aragonés, que encajó el empate en el penúltimo minuto reglamentario. Los locales se complican la permanencia mientras que el club ceutí se descuelga del ‘playoff’.

Cultural Leonesa 1-2 Córdoba

Golpe casi definitivo para la Cultural Leonesa, que cayó en casa ante el Córdoba en un final cruel. Tras una primera parte equilibrada, el conjunto andaluz se adelantó por medio de Albarrán, aprovechando las fragilidades defensivas locales. La Cultural reaccionó con carácter y logró empatar gracias a un gran disparo de Bicho, entrando en un intercambio de ocasiones que pudo caer de cualquier lado.

Cuando el empate parecía definitivo, apareció Percan, ex del club leonés, para culminar una contra y dar la victoria al Córdoba, dejando muy tocado al conjunto local en la lucha por la permanencia.

Castellón 3-1 Burgos

El Castellón se impuso con autoridad al Burgos en un duelo que confirmó su ambición ofensiva. Los locales golpearon pronto con un cabezazo de Camara, pero el equipo castellanoleonés igualó desde el punto de penalti gracias a Curro, manteniendo la incertidumbre hasta el descanso.

En la recta final, el empuje del Castellón fue decisivo. La entrada de Cipenga agitó el partido y abrió espacios que aprovecharon Calatrava y Mabil para sellar el triunfo. Un resultado que refuerza las aspiraciones del conjunto albinegro en la zona alta.

Así queda la clasificación de LaLigaHypermotion en la jornada 36