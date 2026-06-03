El Sevilla celebra ser equipo de Primera división: el golazo de Podestá cumple 25 años

Este miércoles se cumplen cinco lustros de la victoria ante el CD Tenerife que selló de manera matemática el que aún sigue siendo el último ascenso del conjunto nervionense a la máxima categoría nacional. Fredi y Pablo Alfaron comparten sus recuerdos de aquel día

Los cataclismos de los últimos años han obligado al Sevilla FC a reaprender a darle valor a algo que había dejado de tener importancia. El estómago lleno con los 11 títulos ganados y con las habituales clasificaciones europeas habían descatalogado la permanencia en Primera división como motivo de alegría en Nervión. No obstante, después de haber encadenado cuatro campañas seguidas luchando por no descender a LaLiga Hypermotion y de salvarse por sólo un punto de diferencia en las dos últimas ediciones de LaLiga EA Sports, el 25 aniversario del gol de Inti Podestá se mira con otros ojos.

Se cumplen 25 años del último ascenso a Primera división del Sevilla FC

Este miércoles, 3 de junio de 2026, se cumplen 25 años desde que el Sevilla FC es equipo de Primera división. Tal día como hoy de 2001, un solitario tanto del centrocampista uruguayo Podestá servía para derrotar al CD Tenerife (1-0) y desataba la euforia en un Ramón Sánchez-Pizjuán que vivió una invasión de campo para celebrar que el equipo dirigido por Joaquín Caparrós había sellado su ascenso matemático a falta de dos jornadas para el final de la liga 2000/2001 en Segunda división.

El siglo futbolístico comenzaba con el Sevilla FC volviendo por la vía rápida después de haber sufrido en 1999 su segundo descenso en tres cursos. La fiesta en la Puerta de Jerez fue apoteósica. Eran tiempos en los que Biris Norte cantaba aquello de "Es de Primera, el Sevilla es de Primera, y pobre del que quiera, robarnos la ilusión". Aquel golazo que en el minuto 47' marcó Podestá, un protagonista del todo inesperado, para poner rubrica a una gran asociación uruguaya es historia del club de Nervión.

El Sevilla FC acabó como campeón en Segunda gracias a sus 80 puntos, cinco más que el Real Betis (75) y seis por encima del propio CD Tenerife (74), quienes completaron la terna de equipos que subían a la máxima categoría nacional, dejando un añito más en el 'infierno' a todo un Atlético de Madrid (74), que se quedó fuera por un peor goal-average con los canarios. El gran héroe del ascenso nervionense fue otro uruguayo como Nico Olivera, autor de 16 goles. Le siguieron los siete de Míchel, los cinco del también charrúa Marcelo Zalayeta y de Diego Ribera o los cuatro de Luis García Tevenet.

Así era la plantilla del Sevilla FC dirigida por Joaquín Caparrós en la 2000/2001

El once tipo de Caparrós estaba formado por Antonio Notario, dueño de la portería en detrimento de Frode Olsen; con Héctor Berenguel o César Caneda en la derecha y con David Castedo en la izquierda como laterales, escoltando a una temible pareja de centrales formada por José Miguel Prieto y Pablo Alfaro, con Loren Morón (padre del ex del Betis) como alternativa. En el centro del campo era fijo Javi Casquero y otros como Francisco Lama, José Américo Taira o Inti Podestá rotaban en otro puesto de mediocentro.

Las plazas de extremos eran habitualmente para Paco Gallardo y Alfredo Lobeiras 'Fredi', con Víctor Salas (tío de Kike Salas) o Ribera como relevos. Arriba, Nico Olivera jugaba siempre, con Zalayeta y Tevenet alternándose como acompañantes (e incluso coincidiendo los tres) y con Míchel, Marcelo Otero o Antoñito como revulsivos. Más testimoniales fueron los papeles del joven José Antonio Reyes (sólo un partido) y de otros como Ivan Juric, el hoy representante Loren del Pino, Tabaré Silva o Rubén Vega.

Fredi y Pablo Alfaro comparten sus recuerdos del último ascenso del Sevilla FC a LaLiga EA Sports

"Se me vienen muchos y muy buenos recuerdos. Fue una gran temporada. A nivel personal fue muy buena para mí y en lo colectivo, uno de los pilares fue la relación casi familiar que había en el vestuario. Todos esos buenos ratos conformaron esa gran plantilla. Con el paso del tiempo te das cuenta de los buenos jugadores que había. Gente veterana que llevaba el liderazgo y que si no jugaban, aportaban. Otros, como yo, que ya habíamos vivido algún ascenso y jóvenes que llegaron con ganas y que nos dieron energía", ha rememorado Fredi en SevillaFC+.

"Recuerdo infinidad de vivencias dentro y fuera del césped. Monchi conformó la plantilla con unos recursos muy limitados. La gestión de la plantilla que hizo el cuerpo técnico, dirigido por Joaquín Caparrós y Antonio Álvarez, fue muy buena. Y como líder estaba el mejor presidente que he tenido, Roberto Alés, una persona cercana y que en momentos complicados dio la cara por todos nosotros", ha añadido el asturiano.

También con cariño lo revive Pablo Alfaro: "De los recuerdos más bonitos que viví como futbolista. Salimos de un pozo que no nos correspondía y dejamos al Sevilla donde se merecía. Muchos recuerdos de Alés, Monchi, Caparrós... Compañeros como Notario, Olsen, David, Prieto, Francisco, Olivera, Podestá, Zalayeta... Me emociono sólo con recordar aquel partido contra el Tenerife, la invasión de campo, ir a la Puerta de Jerez... Son recuerdos imborrables que me han hecho rejuvenecer al recordarlo".