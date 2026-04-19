Incidentes en el Almería - Málaga: un hospitalizado tras las cargas policiales

La Policía Nacional interviene antes del derbi andaluz de LaLiga Hypermotion en los Juegos Mediterráneos tras lanzamiento de objetos y enfrentamientos entre aficionados, con un seguidor evacuado en ambulancia

La previa del derbi andaluz entre la UD Almería y el Málaga CF, correspondiente a la jornada 36 de Segunda división, quedó marcada por graves incidentes en los alrededores del Estadio de los Juegos Mediterráneos. La Policía Nacional intervino tras varios momentos de tensión entre aficionados, dejando a un seguidor inconsciente que tuvo que ser evacuado en ambulancia.

Los hechos ocurrieron minutos antes de la llegada de los autobuses de ambos equipos. El dispositivo de seguridad, previsto para un partido catalogado de alto riesgo, tuvo que actuar ante el aumento de la tensión entre grupos de aficionados rivales.

De ambiente festivo a tensión en cuestión de minutos

Durante las horas previas, la convivencia entre aficiones había transcurrido con relativa normalidad. Varios centenares de seguidores malaguistas se desplazaron hasta Almería para acompañar a su equipo en uno de los partidos más importantes de la temporada.

Sin embargo, la situación comenzó a deteriorarse en los accesos al estadio, especialmente en la zona del Fondo Sur. Cánticos entre grupos rivales derivaron en enfrentamientos verbales que acabaron en el lanzamiento de objetos, como botellas de plástico, vasos e incluso piedras. En ese momento, la Policía Nacional decidió intervenir para evitar que la situación fuera a mayores.

Intervención policial y un herido evacuado

La actuación de los agentes incluyó cargas disuasorias y el uso de porras para dispersar a los aficionados implicados. En el transcurso de la intervención, un seguidor del Almería fue reducido por la policía y recibió varios golpes.

El aficionado quedó inconsciente y tuvo que ser atendido de urgencia por los servicios médicos antes de ser trasladado en ambulancia a un centro hospitalario. Además, varios seguidores fueron identificados por las fuerzas de seguridad, en una intervención que buscaba restablecer el orden en la zona.

El incidente generó momentos de confusión y miedo entre los asistentes, con numerosos aficionados abandonando el lugar sin tener claro qué estaba ocurriendo.

Críticas a la organización del dispositivo

Uno de los aspectos más señalados tras los incidentes fue la gestión de la seguridad en la previa del encuentro. Pese a que el encuentro había sido catalogado como de alto riesgo, la presencia de seguidores visitantes en zonas no estrictamente delimitadas del estadio generó debate.

Desde el entorno del club malagueño ya se había advertido en los días previos del elevado número de desplazados, lo que hacía prever una gran afluencia de público visitante más allá del cupo habitual.

Un derbi marcado por la tensión fuera del campo

El partido entre Almería y Málaga era uno de los grandes atractivos de la jornada LaLiga Hypermotion, con ambos equipos inmersos en la lucha por el ascenso a Primera división. El ambiente prometía ser una fiesta del fútbol andaluz, pero los incidentes empañaron la previa.

A pesar de lo ocurrido, el encuentro pudo disputarse con normalidad una vez que los aficionados accedieron al estadio y se ubicaron en sus respectivos sectores. El grueso de seguidores malaguistas se situó en la zona habilitada para la afición visitante, sin que se registraran nuevos altercados durante el desarrollo del partido.

Un problema recurrente en partidos de alto riesgo

Lo sucedido en Almería vuelve a poner el foco en la seguridad en los partidos considerados de alto riesgo en el fútbol español. La gestión de las aficiones, la separación de grupos y la previsión ante grandes desplazamientos siguen siendo puntos críticos.

En este caso, la rápida escalada de tensión evidencia la dificultad de controlar situaciones donde confluyen rivalidad deportiva, alta asistencia y una organización que pudo haber sido mejor planificada para separar grupos de aficionados.