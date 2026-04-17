Funes, técnico del Málaga, se entrega a Rubi en la previa del partido contra el Almería: "Es el más experto de LaLiga"

El entrenador del equipo malacitano ensalzó la figura del catalán en la previa del importante encuentro del próximo domingo entre dos clubes que luchan por el ascenso a Primera División. Además, el andaluz destacó el regreso de Izan Merino y la lesión de Juanpe, así como la ausencia de Lopy por sanción en el equipo almeriense

El Málaga visitará al Almería el próximo domingo a las 21:00 horas. El conjunto de Funes se citará con uno de sus principales competidores por lograr el ascenso a Primera División. Los malacitanos, en estos momentos, son cuartos con 60 puntos, a diferencia de los de Rubi, que se sitúan en la tercera plaza con 61 puntos.

De esta manera, Funes ha comparecido, ante los medios de comunicación, en la previa del partido contra el Almería. El técnico del Málaga ha valorado las fortalezas del equipo de Rubi, la dificultad de un nuevo encuentro a domicilio en LaLiga Hypermotion. El andaluz ha destacado la vuelta de Izan Merino, que no pudo participar en la última jornada por sanción y la lesión de Juanpe en el choque frente a Las Palmas en La Rosaleda.

Funes explica las amenazas del Almería de Rubi

En este sentido, Funes, hablando del Almería, ha apuntado que "cayeron en El Sardinero, pero ellos juegan ahora en casa, con una trayectoria casi impoluta, donde han ganado los seis últimos. Construido y capacitado para el ascenso directo, por jugadores y entrenador. Salvando a Oltra, Rubi es el más experto de la liga, nos hemos fijado mucho en él los que venimos del fútbol de barro".

Además, Funes no dudó en destacar al equipo de Rubi: "Que no se nos olvide que sería el líder si gana en Santander, eso te dice que hacen las cosas muy bien hechas. Sabemos de la dificultad del partido, la salida, y vamos a intentar ganar el partido. Por la línea que llevan, es probable que el ascenso directo sea para ellos y el Racing.

Sobre ello, Funes, que renovó en marzo hasta 2028, quiso explicar que "es poderoso no solo en puntos, sino en juego y a nivel colectivo. Han hecho 23 goles en transición, no te van a perdonar en los pasillos interiores, el más fuerte en transiciones. Y ese talento que tienen. Todo el mundo piensa en Arribas, pero los goles están muy repartidos, con un talento todos descomunal".

Funes, sobre la vuelta de Izan Merino y la baja de Juanpe por lesión

Por otro lado, Funes destacó la vuelta de Izan Merino: "En cuanto a Izan, viene de una línea muy buena y que pueda aportar es una gran noticia". El defensa de 20 años estaba sancionado por acumulación de tarjetas amarillas y no pudo participar en el choque del pasado sábado ante Las Palmas.

Sobre la lesión de Juanpe, Funes, que viene de perder también a Larrubia, comentó que "siempre que perdemos jugadores, son traspiés. Hizo un gran partido en La Coruña, siendo titular, otra vez el ser de inicio ante Las Palmas y estaba haciendo un partido impoluto en ataque y defensa. Ha tenido grandes partidos esta temporada. Le ocurrió en su primera lesión, después de acumular muchos partidos buenos e irse ovacionado en La Rosaleda, tuvo esa lesión y se pierde muchos partidos.

"Ahora vuelve a lesionarse después de dos partidos sensacionales. Algo duro. Mostrarle todo nuestro apoyo, estar cerca de él y ojalá se recupere lo antes posible".

Funes valora la baja de Lopy en el Almería

Funes también comentó sus sensaciones de cara a la baja de Lopy en el Almería, ya que vio tarjeta roja directa ante el Racing de Santander, lo que señaló Rubi en rueda de prensa: "Ha tenido una trascendencia muy alta en los 23 goles en transición del Almería, bien por recuperación, asistencia o gol. Que no lo tengan, con esa trascendencia, te puede hacer pensar que es bueno para nosotros, pero el que entre lo va a hacer bien".

Funes apuntó un detalle del Almería cuando Lopy no ha jugado con el conjunto de Rubi: "El Almería hace 14/24 en puntos este año sin Lopy, saben ganar sin Lopy. El Almería tiene grandísimos jugadores. Sí es verdad, tampoco quiero anticipar mucho, pero sí nos gustó lo que hicimos con Las Palmas, ahora nos tendremos que adaptar igual".

El senegales ha logrado tres goles y dos asistencias en los 22 partidos que ha jugado de LaLiga Hypermotion. Las lesiones le han impedido tener más continuidad esta temporada, ya que sufrió una rotura en el recto femoral derecho, lo que le ha hecho perderse hasta ocho partidos con el Almería entre enero y febrero.