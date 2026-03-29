El Málaga hace oficial las renovaciones de Loren Juarros y Funes hasta 2028

La entidad blanquiazul ha comunicado la prolongación del acuerdo del entrenador y director deportivo dos temporadas más, además del segundo técnico, Juan Carlos Andrés. Tras ello, el equipo malacitano "refuerza su apuesta por la estabilidad, la planificación y el crecimiento sostenido"

El Málaga sigue confirmando las buenas noticias en su área deportiva, tras el empate en el día de ayer ante el Leganés en La Rosaleda. En este sentido, la entidad blanquiazul ha hecho oficial las renovaciones de Juan Francisco Funes y Loren Juarros, además del segundo técnico, Juan Carlos Andrés, hasta 2028. Por ello, el equipo malacitano apuesta dos temporadas más por "la estabilidad del proyecto deportivo y reafirma su compromiso con un modelo donde el talento surgido en la base siendo especial".

Loren Juarros y Funes, renovados hasta 2028 en el Málaga

De esta manera, el Málaga ha hecho oficial las renovaciones de Loren Juarros y Funes hasta 2028: "El Málaga CF renueva a los pilares de su proyecto deportivo hasta 2028. El director deportivo Loren Juarros y el entrenador del primer equipo Juan Francisco Funes, así como el segundo técnico Juan Carlos Andrés, continuarán, en sus respectivos cargos, dos temporadas más en el Málaga CF. El acto de firma de ambos acuerdos se ha llevado a cabo este mediodía en las oficinas del Estadio La Rosaleda. Con estas renovaciones, la entidad blanquiazul consolida la estabilidad del proyecto deportivo y reafirma su compromiso con un modelo donde el talento surgido en la base seguirá siendo esencial. De este modo, la apuesta del administrador judicial José María Muñoz y el director general Kike Pérez da más continuidad si cabe a un proyecto con bases sólidas".

Tras ello, Loren Juarros, director deportivo del Málaga, ha ofrecido una serie de declaraciones tras confirmarse su renovación hasta 2028: "Satisfecho y responsabilizado con el compromiso que adquirí con el Málaga hace tres años. Llegamos con una idea de generar un modelo y un estilo de hacer las cosas, un proyecto, que ha ido creciendo a lo largo de las temporadas. Hemos pasado situaciones complicadas, difíciles, y el club ha sido capaz de superarlas. Lo que viene no es más fácil que lo anterior, pero nuestro compromiso es sacar adelante todo esto hasta el final. La responsabilidad que asumimos en volver a liderar este proyecto, el primer equipo y La Academia, me llena de satisfacción y más de responsabilidad".

Por su parte, Funes logra prolongar el acuerdo dos temporadas más tras las buenas sensaciones desde su llegada al primer equipo del Málaga, en noviembre de 2025. Desde entonces, el club ha logrado 12 victorias, cuatro empates y dos derrotas en LaLiga Hypermotion, además de la eliminación en Copa del Rey frente al Talavera.

Loren Juarros explica el motivo de la renovación de Funes

En este sentido, Loren Juarros explicó, a través de los canales oficiales del Málaga, el motivo de la renovación de Funes, una de las piezas principales del proyecto: "Los entrenadores son piezas fundamentales y principales artífices, por su vínculo con el primer equipo y que sean capaces de sacar rendimiento a los jugadores del primer equipo, que es la máquina que tira del tren de un club de fútbol. Con esa idea, el compromiso suyo y esa empatía que tenemos en cuanto a ver el fútbol de la misma manera y el estilo de juego, nos tiene que servir para seguir creciendo. Esto no ha terminado, tenemos por delante un futuro que tenemos que hacerlo viable, estabilizar todo esto y fortalecerlo".

Tras ello, el Málaga pone el foco en lograr el ascenso a Primera División, en un tramo final de temporada dónde al equipo de Funes le esperan 10 'finales'. La primera será ante el Andorra el próximo miércoles a las 19:00 horas, en la misma semana que el conjunto blanquiazul visite al Deportivo de la Coruña en Riazor. Por otro lado, los rivales que le esperan al club malacitano son Las Palmas, Almería, Castellón, Eibar, Sporting, Ceuta, Racing y Zaragoza.