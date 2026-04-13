Carlos Dotor deja su futuro en manos del Celta de Vigo: "No está en mi control"

El Málaga está estudiando la posibilidad de seguir contando con el centrocampista madrileño, a gusto en La Rosaleda, si bien cualquier acuerdo para ello pasa por convencer al club gallego, con el Real Madrid también atento

El Celta de Vigo no pierde de vista a aquellos jugadores que tiene cedidos en otros clubes con la esperanza de poder caja con sus traspasos, pues se antoja complicado que alguno de ellos puede tener de nuevo cabida en el proyecto celeste. Así, la buena noticia es que casi todos ellos están gozando de protagonismo en sus respectivos equipos.

En Primera división, Manu Sánchez es un fijo en el Levante y Unai Núñez llegó en enero a un Valencia que ya piensa en quedárselo tras jugar la primera mitad del curso en el Hellas Verona italiano. También en el extranjero, Carles Pérez ha encontrado la continuidad en el Aris de Salónica griego. Mientras, en Segunda, Damián Rodríguez se abre paso en el Racing de Santander, donde desembarcó también en la ventana invernal, al tiempo que Carlos Dotor se ha convertido en uno de los jugadores más regulares del Málaga.

Recuperado de una lesión en el hombro

El mediocentro volvió este pasado fin de semana al once de Juan Funes, después de tres partidos ausente por una lesión en el hombro, y el conjunto costasoleño regresó a la senda de la victoria. La victoria ante la UD Las Palmas en La Rosaleda (2-0) les mantiene en zona de 'play off' de ascenso y Dotor se ha erigido en poco menos que un talismán. No en vano, desde que su actual técnico se sienta en el banquillo, nunca ha perdido con el madrileño sobre el campo.

Más allá de ese dato que puede ser anecdótico, lo cierto es que la dirección deportiva liderada por Loren Juarros está estudiando la posibilidad de seguir contando con el centrocampista más allá del próximo 30 de junio, cuando finaliza un préstamo en el que no se recoge opción de compra alguna, como apunta el diario As.

En caso de traspaso, el Celta de Vigo solo recibiría la mitad

Tras salir también cedido el pasado curso a Real Oviedo, primero, y Sporting de Gijón, desde enero, Dotor deberá regresar a un Celta de Vigo con el que tiene contrato en vigor hasta 2028. Aunque en caso de que se llegase a un acuerdo para su traspaso definitivo, cabe recordar que el 50% de sus derechos siguen perteneciendo al Real Madrid, que en su día vendió la mitad de su pase al club gallego por 3 millones de euros.

Parece complicado, en cualquier caso, que el Málaga pueda abrir la caja para dejar algún beneficio, por pequeño que sea, en las arcas del Balaídos. Basta con recordar que en las los últimos ocho años solo ha pagado por un fichaje, abonando 400.000 euros por Adrián Niño al Atlético de Madrid. Por ello, la vía más factible pasa a priori por negociar una nueva cesión.

"Las cosas que no dependen de mí prefiero no pensarlas"

Mientras tanto, Dotor prefiere centrarse en el día a día y echa balones fuera al ser cuestionado por su posible continuidad. “Es una pregunta que no está en mi control. Tengo contrato con el Celta y no sabemos qué va a pasar. Las cosas que no dependen de mí prefiero no pensarlas. Años anteriores pensaba mucho en eso y no me iba tan bien", señaló, poniendo el foco en las siete 'finales' que restan pero eludiendo la presión: “Este equipo tiene alma, me siento muy orgulloso de ello y es muy bonito. Le compite a cualquiera, esa es la mentalidad y no hay que pensar de más. Es bonito que la afición sueñe, pero nosotros tenemos que estar en cada duelo y en cada entrenamiento. Estamos haciendo un gran día a día y queremos pelear por el 'pla yoff'”, sentenció.