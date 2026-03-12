Carlos Dotor lanza un mensaje al Celta de Vigo sobre su futuro: "Todo puede cambiar muy rápido"

El mediocentro no esconde que se encuentra muy a gusto en el Málaga, donde está cedido hasta final de temporada, y sueña con lograr el ascenso, pero deja su continuidad en manos del club gallego

El Celta de Vigo está muy pendiente de aquellos jugadores que tiene cedidos en otros clubes. Y la buena noticia es que todos ellos vienen gozando en mayor o menos medida de un protagonismo que hace que crezcan las opciones de hacer caja con sus traspasos definitivos, pues parece difícil que alguno de ellos pueda volver a vestir de celeste.

Así les va a los cedidos del Celta de Vigo

En Primera división, Manu Sánchez es un fijo en el Levante y Unai Núñez llegó en enero a un Valencia que ya piensa en quedárselo tras jugar la primera mitad del curso en el Hellas Verona italiano. También en el extranjero, Carles Pérez ha encontrado la continuidad en el Aris de Salónica griego. Y en Segunda, Damián Rodríguez se abre paso en el Racing de Santander, donde desembarcó también en la ventana invernal, y Carlos Dotor se ha convertido en uno de los jugadores más regulares del Málaga.

Los números de Carlos Dotor en el Málaga

El mediocentro madrileño, que suma 1.657 minutos en 26 partidos ligueros, comenzó alternado titularidades y suplencias. Pero en las últimas 15 jornadas solo ha faltado una vez en el once de Juan Funes, y fue por sanción, contribuyendo al resurgir de un equipo que se encuentra en puestos de 'play off' de ascenso, con su primer gol incluido en la última jornada ante el Valladolid. Un objetivo, el de devolver al club costasoleño a la máxima categoría, que tiene entre ceja y ceja.

Sueña con el ascenso a Primera división

"¿Si se permite soñar con el ascenso? Claro. Es un objetivo que me encantaría conseguir. Trabajamos cada día pensando en ello. Si queremos lograrlo, cada entrenamiento cuenta", señaló al respecto en SER Deportivos Málaga, donde se mostró cauto a la hora de valorar su futuro y las opciones de seguir en La Rosaleda, pues tiene contrato con el Celta de Vigo hasta 2028.

"Sinceramente no pienso en el futuro. Me queda esta media temporada y dos años más allí, pero ahora mismo no tiene sentido pensar en mayo. En el fútbol todo puede cambiar muy rápido. Lo único que puedo hacer es entrenar bien y rendir al máximo", insistió.

A gusto en el club y la ciudad: "El Málaga está crfeciendo"

Al mismo tiempo, no obstante, Dotor no escondió que se encuentra muy a gusto en el Málaga y cree que tomó la decisión correcta en verano, después de que la campaña pasada la jugase igualmente cedido primero en el Oviedo y luego en el Sporting de Gijón, también en Segunda.

"Estoy bien, pero creo que todavía puedo dar más. Me encuentro muy cómodo con el equipo y con el cuerpo técnico, pero a nivel físico y futbolístico siento que aún tengo margen de mejora. Es un club con un potencial enorme. Quizá todavía se nota la situación que ha vivido en los últimos años en algunos aspectos, como infraestructuras o ciudad deportiva, pero está creciendo y tiene una afición increíble", destacó el mediocentro de 24 años.

Cerca de su "mejor versión" tras el calvario de la pubalgia

Echando la vista atrás, además, el ex canterano del Real Madrid, por el que el Celta de Vigo pagó tres millones de euros en 2023, cree que fueron los "problemas físicos" los que lastraron su salto a la elite. De hecho, solo pudo jugar 19 partidos aquella primera campaña en el conjunto gallego, perdiéndose los últimos meses de competición e iniciando su particular calvario.

"Pasé dos años muy complicados con la pubalgia. Llegué a operarme y no terminaba de recuperarme. Cuando físicamente no estás bien, mentalmente también te afecta. Hubo momentos en los que pensaba que mi cuerpo no respondía y eso te hace desconectar. En el fútbol profesional, si no estás bien ni física ni mentalmente, es muy difícil rendir. Con trabajo y paciencia. Llevo varios meses sin dolor y eso cambia todo. Cuando el cuerpo responde, la cabeza también. Además, trabajo con un coach que me ayuda mucho en el aspecto mental. Ahora siento que estoy recuperando mi mejor versión", sentenció.