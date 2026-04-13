Rubi señala al arbitraje tras la goleada en Santander: "No me sorprende la expulsión de Lopy"

Rubi estalla tras la goleada del UD Almería en Santander y denuncia que el partido estuvo "totalmente condicionado"

La UD Almería salió duramente golpeado de su visita a El Sardinero tras caer por 5-1 ante el Racing de Santander, en un encuentro marcado por la intensidad, las expulsiones y la posterior indignación del técnico Rubi.

El partido comenzó con un ritmo alto y alternativas en ambas áreas, pero terminó completamente descontrolado para los andaluces, que vieron cómo el duelo se rompía tras varias acciones decisivas.

Un primer tiempo vibrante y con alternativas

El Almería golpeó primero con un tanto de gran factura de Adrián Embarba, aunque la reacción del Racing fue inmediata. Los locales lograron darle la vuelta al marcador antes del descanso gracias a la conexión entre Andrés Martín y Íñigo Vicente, que desajustó a la defensa visitante.

El choque se complicó aún más para los visitantes con la expulsión de Seydou Lopy al borde del descanso, dejando al equipo con inferioridad numérica en un momento clave.

La segunda parte se rompe con expulsiones y errores

Pese a que el Almería trató de mantenerse en el partido, el Racing también se quedó con diez jugadores tras la expulsión de Mario. Sin embargo, la igualdad numérica no devolvió el control a los visitantes.

Un error del portero Andrés Fernández fue aprovechado por Asier Villalibre para ampliar la ventaja. A partir de ahí, el conjunto cántabro fue muy superior y terminó de sentenciar con los goles de Peio Canales y Jordi Sangalli.

Rubi, muy crítico tras la derrota

El técnico del Almería no ocultó su enfado tras el encuentro, aunque intentó mantener un tono contenido ante los medios. “Estamos afectados por cómo ha ido el partido, pero tenemos claro que nos vamos a levantar el próximo domingo en casa ante el Málaga”, declaró Rubi.

Sobre las decisiones arbitrales, el entrenador fue especialmente contundente: “Si sigues al Almería no te sorprenderá la expulsión de Lopy. Estoy cansado de esto… ya nos pasó en Huesca y en la ida contra el Racing”.

Un partido condicionado y de difícil análisis

El técnico insistió en que el desarrollo del encuentro estuvo marcado por las decisiones clave: “Todo lo que podía salir mal ha salido mal. El partido estuvo totalmente condicionado y es muy difícil jugar así”, explicó.

Rubi reconoció también la superioridad del rival en varios tramos del juego, aunque insistió en que el contexto afectó al rendimiento de su equipo: “Hay que felicitar al Racing porque ha hecho un mejor partido, pero once contra once hubiera sido distinto”.

Mirada al futuro pese al golpe

A pesar de la dura derrota, el entrenador quiso lanzar un mensaje de confianza: “No tenemos ninguna duda de que estamos en puntuación de ascenso directo. Esto es una categoría muy igualada y hay que levantarse de golpes como este”. El Almería ya piensa en su próximo compromiso ante el Málaga CF, con la necesidad de reaccionar tras una de sus derrotas más duras de la temporada.