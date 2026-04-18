Íñigo Vicente vuelve a marcar diferencias y guía al Racing a soñar

Íñigo Vicente lidera otra exhibición del Racing y agranda su impacto en la Segunda División

El Racing pasa por encima del Sanse y mira más de cerca la primera divisiónRacing de Santander

La dinámica negativa del filial de la Real Sociedad continúa agravándose jornada tras jornada. En esta ocasión, el conjunto donostiarra se vio claramente superado por un Racing que mostró una superioridad contundente desde el inicio. El equipo cántabro no tardó en golpear, apoyado en la brillante conexión entre Íñigo Vicente y Andrés Martín, una sociedad que volvió a marcar diferencias.

Un inicio fulgurante que marcó el partido

El encuentro arrancó con un ritmo vertiginoso, con ocasiones en ambas áreas en los primeros compases. Sin embargo, fue el Racing quien supo aprovechar mejor sus oportunidades. En apenas diez minutos, Andrés Martín adelantó a los visitantes tras una gran asistencia, y poco después, un error defensivo permitió a Guliashvili ampliar la ventaja. El 0-2 tempranero dejó muy tocado al Sanse, que no logró reaccionar pese a intentarlo.

Dominio cántabro en un Anoeta teñido de verdiblanco

El estadio presentó un ambiente especial, con miles de aficionados del Racing que prácticamente jugaron como locales. El equipo respondió con una actuación muy sólida, destacando especialmente Íñigo Vicente, omnipresente en ataque y clave en la generación de juego. Su influencia fue total, participando en prácticamente todas las acciones peligrosas de los suyos.

El talento de Íñigo Vicente hace historia

El futbolista vasco volvió a firmar una actuación sobresaliente, confirmando su condición de uno de los jugadores más determinantes de la categoría. Con su asistencia en el primer gol, se convirtió en el máximo asistente histórico de Segunda División, un logro que refleja su visión y calidad. Su capacidad para encontrar espacios y generar peligro le ha convertido en una pieza diferencial.

El Racing sentencia y sueña en grande

En la segunda mitad, el guion se mantuvo bajo control visitante. Aunque el Sanse trató de dar un paso adelante, el Racing se mostró cómodo, esperando su momento para sentenciar. Ese instante llegó con una acción individual de Íñigo Vicente, que firmó el 0-3 con un gran remate. El partido quedó prácticamente decidido, confirmando el paso firme del Racing hacia sus objetivos.

Reacción insuficiente del Sanse

Pese al marcador adverso, el conjunto local no bajó los brazos. En los minutos finales logró recortar distancias tras una buena jugada colectiva, maquillando el resultado. Sin embargo, el esfuerzo no fue suficiente para cambiar el rumbo de un partido que siempre tuvo color visitante.

Una racha preocupante para el filial

El Sanse sigue sin encontrar soluciones y acumula resultados negativos que empiezan a generar preocupación. Aunque la zona de descenso aún queda lejos, el equipo necesita reaccionar cuanto antes para frenar esta mala dinámica. Por su parte, el Racing sale reforzado y mantiene viva la ilusión de regresar a la élite, apoyado en un bloque sólido y en el talento diferencial de sus jugadores clave.