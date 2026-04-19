La Real Sociedad y Matarazzo: la valentía de tomar decisiones y no aferrarse al pasado

El club vasco no se quedó de brazos cruzados cuando la temporada se iba a garete. Despidió a Sergio Francisco y apostó por un entrenador sin experiencia en España. La jugada le ha salida magnífico ya que la campaña es histórica y, a priori, se asegura un técnico para el largo plazo

La Real Sociedad está viviendo uno de los mejores momentos en los últimos años después de haber ganado una Copa del Rey, nada más y nada menos que al Atlético de Madrid en la gran final, que hace unos meses parecía una quimera. Para llegar hasta ahí, el club txuri-urdin ha tenido que tomar decisiones valientes y no aferrarse al pasado lo que le sirve ahora para tener un proyecto con unas bases sólidas sustentadas en Pellegrino Matarazzo, quien ha revitalizado a un equipo que en diciembre estaba luchando por no descender a Segunda división.

El despido de Sergio Francisco y el cambio radical apostando por Pellegrino Matarazzo

La Real Sociedad se ha convertido en un ejemplo a seguir para muchos equipos de LaLiga. En el fútbol el pasado no cuenta demasiado y si se comete un error, cuánto antes se rectifique, mejor que mejor. El club vasco optó por una línea continuista cuando se marchó Imanol Alguacil, ya que le dio las riendas a un Sergio Francisco que nunca demostró capacidad, a pesar de su respetable trayectoria en la cantera de la Real Sociedad, para lidiar con el primer equipo.

Coqueteando con el descenso a Segunda división allá por el mes de diciembre estaba la Real Sociedad la cual tomó la decisión de dar un giro radical a su política en el banquillo. Trajo un entrenador sin experiencia en España y sin contacto con Zubieta como es Pellegrino Matarazzo. Una apuesta arriesgada. Aire fresco e ideas nuevas para un equipo que las necesitaba.

La jugada no le ha podido salir mejor a la Real Sociedad ya que ha encontrado a un entrenador que dio con la tecla desde el principio, revitalizando un proyecto que llevaba temporada y media en caída libre. Campeón de la Copa del Rey, clasificación europea y luchando por una quinta posición que puede dar acceso a jugar la UEFA Champions League la próxima temporada. Imposible de mejorar.

El tiempo y el fútbol le ha dado la razón a la Real Sociedad que ahora sólo le queda disfrutar durante mucho tiempo de Pellegrino Matarazzo ya que ahí tiene un entrenador para muchos años siempre y cuando los resultados los respalden.

Porque no hay que olvidar una cosa: en el fútbol de poco vale lo hecho en el pasado si el presente no es bueno. Hay que ser valiente y tomar decisiones importantes para obtener resultados. En este aspecto la Real Sociedad y su dirección deportiva liderada por Erik Bretos ha demostrado mucha valentía y confianza en la apuesta por Pellegrino Matarazzo, convirtiéndose así en un gran ejemplo para todos esos equipos de LaLiga que se aferran a entrenadores, futbolistas y directores deportivos que están lejos de dar el nivel deseado y que no se atreven a cortar y comenzar así una nueva etapa.