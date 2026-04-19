El presidente de la Real Sociedad, entregado a Matarazzo y pendiente de un cambio en LaLiga EA Sports para celebrar la Copa del Rey

Aperribay, que lloró a lágrima viva con el triunfo de los suyos esta pasado sábado ante el Atlético de Madrid, se mostró agradecido al técnico de Estados Unidos: "Que siga así por mucho tiempo". Además, anunció que espera el aplazamiento del partido ante el Getafe

La Real Sociedad ya ha aterrizado en San Sebastián y el cuadro donostiarra no lo ha hecho solo ya que en la maleta traían la Copa del Rey que lograron este pasado sábado ante el Atlético de Madrid en el Estadio de la Cartuja. Cuando Oyarzabal levantaba la Copa del Rey en el palco de La Cartuja, al fondo estaba un orgulloso y emocionado presidente de la Real Sociedad como es Jokin Aperribay.

El presidente, tras la llegada de la Real Sociedad al aeropuerto pasada las 2 de la tarde, atendió a los medios de comunicación presentes. El máximo dirigente de la Real Sociedad fue cuestionado por un Matarazzo que cuando llegó al club hace ya varios meses se consideró una apuesta sumamente arriesgada y que ahora ha traído la Copa a las vitrinas de los donostiarras: "Hemos hablado muchas veces y no me quiero repetir, pero la exigencia y la confianza en nosotros mismos, y la evolución de determinados conceptos del juego eran importantes para este equipo y lo ha logrado desde el principio. También con mucho conocimiento de los jugadores, del equipo y lo ha logrado. Quiero agradecerle de corazón que esté con nosotros y que siga así por mucho tiempo", declaró Aperribay.

El presidente de la Real Sociedad apunta al aplazamiento del partido ante el Getafe

La Real Sociedad quiere celebrar como se merece el título de Copa del Rey y el propio presidente Aperribay confirmó este mismo domingo que están pendientes del posible aplazamiento del encuentro ante el Getafe del próximo miércoles correspondiente a la jornada 33 de LaLiga: "Lo primero, a ver si nos aplazan el partido el miércoles porque no sé cómo vamos a llegar. Hay que celebrar. La Real no gana un título todos los años".

Siguiendo sobre la propia celebración, Aperribay espera un emotivo recibimiento de la afición el próximo lunes y apuntó que en Donostia se está viviendo la final desde hace un mes: "Sea un día precioso, como ha sido Sevilla, como ha sido Alderdi Eder, como lo fue el previo a la final, primero con la tensión de a quién le tocaba entrada, luego si lo hacíamos bien o no, cómo se descargaba la entrada… Llevamos un mes viviendo la final de Copa en Donostia y Gipuzkoa, y espero que el lunes sea el reflejo de lo que ha sido estos días".

El recuerdo al filial de la Real Sociedad en LaLiga Hypermotion

El presidente de los realistas quiso acordarse de la cantera de Zubieta y concretamente del Sanse, que actualmente es el único filial que milita en Segunda división: "Soy de los que tiene mucho orgullo de Zubieta, pero el mejor reconocimiento de Zubieta es que la Real tiene equipo en Segunda División, cosa que ahora mismo no tiene nadie más. Eso es Zubieta en estado puro".

Esa cantera, representada en Marrero en la portería y Pablo Marín lanzando el penalti definitivo, recibió nuevamente los elogios de Aperribay que dejó claro que no hace distinciones entre unos y otros: "Cuando me enteré de que iba a jugar él, todo el club teníamos confianza en Marrero. Primero, en Álex Remiro, que hay que agradecerle el temporadón y las temporadas que está haciendo en la Real, la relación con Unai y la semifinal que hizo, que estuvo extraordinario. Tenemos porteros muy buenos y que Unai haya sido MVP, o que veamos a Pablo tirando ese penalti con la tranquilidad que lo ha hecho, o el partido que ha hecho Jon Martín… Pues sí, mucho, pero ha habido gente que ha jugado muy bien. A mí, en el primer equipo, no me gusta distinguir entre unos y otros".

El enésimo elogio a Mikel Oyarzabal

También tuvo palabras el presidente sobre Oyarzabal: "Es extraordinario como futbolista y como persona, la Real tiene un grandísimo capitán, también el resto de los jugadores, a muchos de ellos les he visto empezar cuando eran niños y la verdad que me hace mucha ilusión lo que están consiguiendo".

Por último, Aperribay recordó las dos Copa del Rey conseguidas en la misma década (2020 y 2026) y de paso apostó por un equipo joven y con capacidad para seguir consiguiendo cosas importantes: "Creo que dos Copas en la misma década es muy bonito para mí, para los jugadores. Tenemos un equipo muy joven que tiene que saber que puede hacer cosas brillantes. Mirar al futuro con ambición y orgullo".