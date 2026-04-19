El Villarreal 'encarrila' la tercera plaza de LaLiga EA Sports a costa de un Atlético de Madrid con urgencias por ganar

El cuadro de Marcelino ve ahora como el Atlético de Madrid tendrá en la Champions League su última oportunidad de tocar plata esta temporada por lo que la bajada de la intensidad en Liga podría ser más que evidente

El Villarreal de Marcelino ha sabido aprovechar en las últimas jornadas de LaLiga EA Sports que el Atlético de Madrid tenía la cabeza puesta en otro lado. El cuadro de Simeone está viviendo semanas muy intensas con la disputa de los cuartos de final de la Champions League, la final de Copa del Rey y la próxima semana el primero de los dos envites ante el Arsenal en la penúltima ronda de la anteriormente denominada Copa de Europa.

Con este 'entretenimiento' del Atlético de Madrid, el Villarreal ha sumado seis puntos de los últimos nueve en juego por ninguno de los colchoneros. Así, al finalizar la jornada 28, el Atlético de Madrid era tercero con 57 puntos y le seguían los groguets con 55.

El giro clasificatorio entre Villarreal y Atlético de Madrid

Ahora las tornas se han cambiado y el submarino amarillo es tercero con 61 por los mismos 57 de los colchoneros. La derrota en la final de Copa del Rey de los de Simeone hace que el Atlético de Madrid ahora se tenga que centrar más aún, si no iba a estar enfocado al máximo después del partido ante la Real Sociedad, en llevarse la Champions League. Esto favorece claramente a los intereses del Villarreal.

El Villarreal quiere aprovechar el foco del Atlético de Madrid en Champions League

La derrota del Atlético de Madrid ante la Real Sociedad hace que los rojiblancos solo tengan la carta de la Champions League para no sumar un año más en blanco en lo que a títulos se refiere. Ya lo avisó este pasado sábado Simeone cuando le preguntaron por si pensaba en el Arsenal y recordó que en el Atlético de Madrid es necesario ganar: "En este lugar donde estamos es necesario ganar".

El Atlético de Madrid antes de medirse al Arsenal en la ida de semifinales de Champions League tendrá que jugar dos encuentros de Liga ante el Elche en el Martínez Valero y con los ilicitanos jugándose la vida por la permanencia en Primera y ante el Athletic Club en el Metropolitano con los vascos tratando de alejarse del descenso. Lo más lógico sería que el Atlético de Madrid reservase a un buen puñado de titulares tal y como hizo anteriormente ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán.

El Villarreal por su parte ya tiene el calendario despejado para enfocarse en LaLiga y en la pelea por la tercera plaza del campeonato. Los de Marcelino, que podría estar viviendo sus últimos partidos al frente del cuadro groguets, se medirán este próximo jueves a un inspirado Real Oviedo en el Carlos Tartiere y recibirán al Celta de Vigo en el Estadio de La Cerámica.

Una distancia casi insalvable entre Villarreal y Atlético de Madrid

En el caso de que el Villarreal sea capaz de sumar todos los puntos en juego ante Real Oviedo y Celta de Vigo y el Atlético de Madrid se quede a cero en sus respectivos encuentros, la ventaja entre ambos conjuntos pasaría de cuatro a 10 puntos a falta de 15 por disputarse.

A pesar de que la última jornada traerá un Villarreal - Atlético de Madrid en La Cerámica, una hipotética clasificación de los rojiblancos para la final de la Champions League del 30 de mayo pondría en bandeja la tercera plaza para los de Marcelino.