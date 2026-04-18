El Villarreal tiene una cita con Marcelino y su futuro: "Hemos quedado"

El presidente el Villarreal, Fernando Roig, ha asegurado que todavía no han tomado una decisión sobre el entrenador de la próxima temporada, y ha puesto en valor todo el buen trabajo realizado esta temporada

Fernando Roig, presidente del Villarreal, ha repasado la actualidad del conjunto amarillo aprovechando el parón de este fin de semana por la disputa de la final de la Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Real Sociedad en La Cartuja. Como es lógico, uno de los temas que más preocupa a la afición 'groguet' no es otro que el del futuro del entrenador Marcelino García Toral, que acaba contrato el 30 de junio y aún no ha renovado.

Hay voces que ya hablan de un seguro cambio en el banquillo, incluso ya han sonado algunos candidatos, entre ellos el rayista Íñigo Pérez, pero Roig tiene todavía una cita pendiente con el asturiano para tratar su futuro.

"Hemos quedado con verlo al acabar la temporada y, por tanto, estamos bien. Estamos terceros de la competición de la Liga y que hemos jugado partidos que algunos no nos han ido bien, pero la mayoría, los resultados son los que tenemos en este momento, que tenemos 61 puntos. 61 puntos en la jornada 31, o sea, casi una media de dos puntos por partido. Hemos hecho una grandísima temporada, estamos haciendo una grandísima temporada y esperamos conseguir el objetivo, que es quedar entre los cuatro primeros y, preferiblemente, ahora, cuando tendremos la opción de optar por el tercer puesto, pues ahí hemos de ir. Esa es una decisión que se tomará y el consejero delegado ha tenido conversaciones y es lo que él está manejando. Es más trabajo de él que mío", ha asegurado el presidente, que ha respondido a más cuestiones en los micrófonos de Radio Vila-Real.

Cómo ve al equipo

"Muy bien porque somos terceros de la Liga española, yo creo que es una gran temporada. La Champions no ha estado bien y la competición de Copa, también, mal".

La clasificación para Champions

"Yo creo que tener una diferencia de 14 puntos, tenemos 15 respecto al quinto clasificado, pero tenemos el gol average perdido con él, considerando que son 14, yo creo que sí. Yo creo que el objetivo claro es jugar Champions. Así se dice muy fácil y muy rápido, parece que eso se consigue de cualquier forma. Y jugar la Champions es muy complicado, y jugar dos años seguidos la Champions, como puede pasarnos a nosotros, es más que complicado. Uno de los pocos equipos españoles que ha ganado una competición europea es el Villarreal. Lo que hemos conseguido y lo que estamos consiguiendo es muy complicado, muy difícil, el poder llegar".

El equilibrio económico entre los abonos y las ventas

"Nosotros no tenemos equilibrio económico porque las entradas para el año que viene aumentarán, porque si nosotros el ticket, que yo comparaba con el Athletic, Real Sociedad, Betis, estamos al 10% de lo que esos equipos tienen de ticket. Nosotros tenemos un hándicap de abonados, uno, porque las entradas son muy económicas y, dos, porque nuestro aforo es llegar a 20.000. Cómo comparas con el campo del Athletic, que tendrá 40.000 o 50.000, el Betis, que tendrá 60.000, y los abonos, que son mucho más caros que los del Villarreal, tienen un ticket muy superior. Todo el equilibrio lo que ha de hacer el consejero delegado es hacer malabarismos. No somos un equipo vendedor, pero si nos vienen y nos compran, ¿qué es lo que han conseguido en todo este tiempo? Estar equilibrando, pero no equilibrando de temporada en temporada, si no hay venta, no hay equilibrio".

El presupuesto del Villarreal

"Somos el cuarto presupuesto de la Liga española, estamos apostando, y comparar el ticket... Ahora, si comparamos con el hándicap de lo que pagamos de impuestos, un equipo valenciano paga un 9 o un 10% más que un equipo madrileño, un equipo vasco o un equipo sevillano. El hándicap del IRPF en la Comunidad Valenciana es altísimo comparado con otras. Estamos al 54%, cuando Madrid creo que está al 45%. Todo eso es un hándicap porque el Villarreal es una ciudad de 53.000 o 54.000 habitantes, y tiene un hándicap. Hemos de hacer auténticas maravillas, malabarismos, y una buena gestión, que es lo que en los últimos años estamos haciendo, una buena gestión, contratar jugadores, y al final buscar el equilibrio económico, que es muy difícil de conseguir".

La importancia de la cantera

"Nosotros hemos de volver a una política de jugadores de la cantera, que hay grandísimos jugadores que han jugado alguno en Segunda División, o en Primera RFEF. Nosotros que los hemos subido por primera vez, y hemos de volver a la política de cantera, y que esa cantera te permita formar de buena calidad jugadores. Y hay que subirlos y hay que ir con la política de jugar con esos jugadores. Si no hacemos eso es insostenible. No da la economía para poder equilibrar. Si no hay venta, no hay. Hay que bajar el presupuesto, hay que jugar con gente más de la cantera, y a veces habrá que hacer alguna venta. Esa es la política que han llevado en los últimos años. Cuando parece que vendes a uno, te hace una plusvalía. Así hemos hecho un montón de dinero. El que sepa hacerlo mejor, que venga y que me lo diga. ¿Hay alguien que diga: 'Yo sé hacerlo mejor'? No hay otra, más Carlos Macías y más Requenas y más Paus".