El Villarreal se construye una ciudad deportiva en busca de la grandeza

El club amarillo ha adquirido una parcela adicional de 10.000 metros cuadrados y ha iniciado una primera fase de obras que espera finalizar en el verano de 2026

El Villarreal continúa dando pasos firmes en su crecimiento estructural en su desmedida ambición por convertirse en un equipo grande, consolidando un modelo que no solo se apoya en el rendimiento deportivo, sino también en el desarrollo de infraestructuras de primer nivel. En su constante búsqueda de la excelencia y de acercarse cada vez más a la élite del fútbol europeo, la entidad amarilla ha iniciado una nueva ampliación de su ciudad deportiva, reflejo de una ambición que trasciende lo meramente competitivo.

La Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza será 10.000 metros cuadrados más grande

El club ha adquirido recientemente una parcela adicional de 10.000 metros cuadrados con el objetivo de ampliar la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, un complejo que ya es considerado un referente del fútbol español. Esta nueva superficie permitirá mejorar las condiciones de trabajo diario y ofrecer más espacios para el desarrollo de todos los equipos que forman parte de la estructura del club.

Bajo la presidencia de Fernando Roig como máximo accionista del club y la gestión ejecutiva de su hijo Roig Negueroles, el Villarreal ha puesto en marcha una primera fase de obras que ya lleva varias semanas en ejecución. La previsión es que estas nuevas instalaciones estén finalizadas durante el verano de 2026, con el objetivo de que puedan entrar en funcionamiento al inicio de la temporada 2026-27.

Se construye un nuevo campo de fútbol

El proyecto contempla la construcción de un nuevo campo de fútbol, que además podrá dividirse en dos terrenos de fútbol 8, así como tres campos de fútbol 5 destinados a la psicomotricidad. Estos últimos estarán enfocados especialmente a los más pequeños, niños de entre 3 y 5 años, reforzando así el compromiso del club con la formación desde edades muy tempranas.

Esta ampliación no es un movimiento aislado, sino el primer paso dentro de un plan más amplio que contempla futuras fases de desarrollo. El Villarreal ya trabaja en una segunda etapa que incluirá la redistribución de espacios y la creación de nuevas áreas dentro del complejo.

Hasta 130.000 metros cuadrados de extensión

Con esta expansión, la ciudad deportiva alcanzará una extensión total de aproximadamente 130.000 metros cuadrados, lo que permitirá al club disponer de siete campos de fútbol, además de los tres nuevos espacios de psicomotricidad que se sumarán a los ya existentes. Este crecimiento responde a la necesidad de dar cabida a una estructura deportiva cada vez más amplia, en la que conviven el primer equipo, el equipo femenino y todos los conjuntos de la cantera.

La residencia, el corazón de la Ciudad Deportiva

Uno de los pilares fundamentales de estas instalaciones es la residencia destinada a los jóvenes talentos que llegan desde distintas partes del mundo para formarse en la cantera del Villarreal. Este espacio no solo cumple una función logística, sino que también representa el compromiso del club con el desarrollo integral de sus futbolistas, tanto a nivel deportivo como personal.

El complejo se completa con una combinación equilibrada de campos de césped natural y artificial, una zona multiusos y dos edificios principales. El más destacado es la residencia, que actúa como núcleo central de la actividad diaria, acogiendo tanto al primer equipo como a los jugadores de las categorías inferiores.

Por otro lado, el edificio de oficinas, con más de 1.500 metros cuadrados, alberga toda la estructura administrativa y de gestión del club. En estas oficinas se concentran departamentos clave como marketing, comunicación, secretaría técnica y dirección, además de otros servicios internos que facilitan el funcionamiento global de la entidad. Su ubicación, frente al campo de entrenamiento del primer equipo, simboliza la conexión directa entre la gestión institucional y la actividad deportiva.