Witsel y Lemar se ganan la continuidad y el Girona sueña con retenerlos

Axel Witsel y Thomas Lemar ganan peso en el Girona y abren el debate sobre su posible continuidad en el club

El Girona ha logrado recuperar sensaciones gracias al papel clave de dos futbolistas con pasado en el Atlético de Madrid. Axel Witsel y Thomas Lemar se han convertido en piezas fundamentales dentro del sistema de Míchel Sánchez, aportando equilibrio, experiencia y calidad en un momento decisivo de la temporada.

Witsel, liderazgo y jerarquía a sus 37 años

El rendimiento de Witsel está siendo una de las grandes sorpresas del curso. A sus 37 años, el belga ha demostrado que sigue siendo un jugador de máximo nivel competitivo, disipando cualquier duda sobre su estado físico. Su capacidad para ordenar el juego, su inteligencia táctica y su posicionamiento han dado al equipo una solidez clave en el centro del campo.

Más allá de su aportación con balón, destaca su influencia en el grupo. Su experiencia y su liderazgo silencioso han permitido al Girona competir con mayor seguridad en partidos exigentes. Es el futbolista que marca el ritmo y aporta calma en los momentos más complicados.

Lemar, talento recuperado y decisivo

Por otro lado, el camino de Lemar ha sido diferente. Tras varias temporadas marcadas por lesiones, el francés llegó con la necesidad de reencontrarse con su mejor versión. Su inicio fue discreto, pero con el paso de las jornadas ha ganado protagonismo y confianza.

Actualmente, Lemar vuelve a ser un jugador diferencial en ataque. Su capacidad para moverse entre líneas, generar espacios y crear peligro le ha convertido en una de las principales armas ofensivas del equipo. Además, ha comenzado a aportar goles importantes, elevando su impacto en el tramo final del campeonato.

Una dupla que explica el crecimiento del equipo

La combinación entre el control de Witsel y la creatividad de Lemar ha dado al Girona una fórmula muy efectiva. Mientras uno aporta equilibrio y orden, el otro suma desequilibrio y verticalidad, creando un equipo más completo y competitivo.

Este crecimiento no solo se refleja en el rendimiento colectivo, sino también en la confianza del grupo, que ha sabido sobreponerse a momentos complicados a lo largo del curso.

Un futuro abierto para ambos jugadores

El buen nivel mostrado por ambos futbolistas ha abierto el debate sobre su continuidad. En el caso de Lemar, el club valora seriamente prolongar su estancia, siempre condicionado a factores económicos y deportivos. El jugador, por su parte, se siente cómodo tras haber recuperado sensaciones.

Del sufrimiento a la reacción

El Girona vivió una primera parte de la temporada marcada por la lucha por evitar el descenso, una situación que exigió un esfuerzo colectivo importante. Sin embargo, el equipo logró cambiar la dinámica gracias a la unión del vestuario y al trabajo del cuerpo técnico.

Hoy, con Witsel y Lemar como referentes, el conjunto catalán afronta el tramo final con mayor confianza. Ambos representan el ejemplo de cómo la experiencia y el talento pueden transformar un equipo, devolviéndole competitividad y ambición en una temporada exigente.