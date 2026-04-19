El Betis se aprieta las botas y encomienda de sus verdugos: obligado a animar a Atlético de Madrid y Sporting de Braga

La plantilla verdiblanca se ha ejercitado este domingo por segunda vez desde su batacazo en la Europa League, trabajando de nuevo a puerta cerrada para reponerse del mazazo anímico y encontrar la única manera de desquitarse: volver de Girona con los tres puntos

La afición del Real Betis se ha indignado en los últimos días con los dardos que ha recibido por parte de la cuenta oficial del Atlético de Madrid, verdugo verdiblanco en Copa del Rey que colgó un "Buenas noches" con corazones rojiblancos sólo unos minutos después de la eliminación del equipo de Pellegrini en los cuartos de final de la UEFA Europa League a manos del Sporting Clube de Braga, que publicó un "Sevilla es blanquirroja" en una mención al Sevilla FC -a quien por cierto también dejó fuera en una previa europea de 2010-.

Sin embargo, por mucho que le pese a los más rencorosos, los intereses del Betis en lo que queda de 2025/2026 van ligadas al éxito del Atlético y del Braga en sus respectivas semifinales de la Champions y de la Europa League. España se está jugando la plaza extra para la máxima competición continental con Alemania y los verdugos béticos se enfrentan a los dos supervivientes germanos: FC Bayern de Múnich, los madrileños; y SC Friburgo, los portugueses. Ése sería el 50 por ciento del trabajo. El otro 50 por ciento corre a cuenta de una plantilla que este domingo ha vuelto a trabajar a puerta cerrada para coser la herida del jueves y centrarse en defender su quinto puesto en LaLiga EA Sports.

El Betis completa su segundo entrenamiento a puerta cerrada: sin Pablo García ni los dos lesionados

El Betis ha compartido varias imágenes de la sesión matinal celebrada en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, que ha servido para que futbolistas como Giovani Lo Celso e Isco Alarcón sigan afinando la puesta a punto para ejercer el papel de necesarios revulsivos en un equipo que encadena siete jornadas seguidas sin ganar con un parcial de cinco de 21 que ha permitido que se le acerquen peligrosamente el RC Celta de Vigo (sexto, a 2 puntos), una Real Sociedad lanzada tras ganar la Copa del Rey (séptima, a cuatro) o el Getafe CF (octavo, a cinco de los heliopolitanos).

Para la visita de este próximo martes a Girona, Pellegrini no podrá contar con el sancionado Antony dos Santos y a priori tampoco dispondrá aún de los lesionados Ángel Ortiz o Junior Firpo, a menos que los minutos abiertos a los medios de comunicación en el entrenamiento de este lunes -último antes de viajar a tierras catalanas- depare una sorpresa en ese sentido. Estre domingo, además, se ha ausentado Pablo García. El atacante canterano ha salido como titular en el partido entre Betis Deportivo y Juventud de Torremolinos, una de las últimas balas de salvación para el equipo de Dani Fragoso.

El calendario del Real Betis en la recta final de LaLiga EA Sports

Después de visitar a un Girona FC al alza, el Betis debe recibir al Real Madrid. En este tramo final también visitará La Cartuja la Real Sociedad, en un duelo directo, y los de Pellegrini deberán ir al Camp Nou; así como ser jueces de la pelea por el descenso en sus citas contra Real Oviedo, Elche CF y Levante UD.