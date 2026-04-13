El Girona de Míchel se lleva un palo con la última lesión confirmada

El cuadro gironí ha informado este mismo lunes de la baja de Abel Ruiz que entró en el 63 ante el Real Madrid pero la mala fortuna hizo que tuviera que abandonar el terreno de juego en el 84

El Girona celebró el pasado sábado la consecución de un importante punto ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El cuadro de Míchel peleó con todo y cuando parecía que el gol de Fede Valverde sería suficiente para que los de Arbeloa dejasen los tres puntos en casa, un tremendo golpeo de Lemar puso de nuevo las tablas y supuso un valioso punto que deja a los catalanes en la posición número 12 de LaLiga EA Sports.

En pleno carrusel de cambios de la segunda parte entre Real Madrid y Girona, Míchel introdujo en el terreno de juego Abel Ruiz por Echeverri en el minuto 63. La mala fortuna se alió con el delantero de 26 años ya que tan solo 20 minutos después de haber ingresado al césped tuvo que ser retirado del mismo por problemas musculares. El Girona ha informado este lunes del alcance de esas molestias musculares y lo que han transmitido no es nada halagüeño: "Lesión en la musculatura isquiotibial de la pierna derecha y estará de baja entre cuatro y seis semanas", apunta el parte del cuadro de Montilivi.

La lesión de Abel Ruiz deja tocada la delantera del Girona

Abel Ruiz se estaba convirtiendo en una alternativa para Míchel desde el banquillo y teniendo en cuenta el tramo de temporada en el que nos encontramos, la baja del delantero español deja en una situación complicada el ataque gironí. A pesar de que Abel Ruiz estaba contando con minutos en los últimos encuentros, el delantero no ha participado demasiado esta campaña con solo nueve apariciones en Liga y dos en Copa del Rey sin haber conseguido marcar en lo que va de curso. El Girona ahora mismo solo contaría con Stuani y Echeverri como dos únicos delanteros sanos para que Míchel pueda rotar en las últimas siete jornadas de campeonato.

El momento de Echeverri y la enésima de Stuani

El Girona vio como en el último mercado de fichajes de invierno llegaba desde el Manchester City, equipo que comanda el City Group y al que también pertenece el cuadro de Montilivi, el argentino Claudio Echeverri, que a sus 20 años y tras aterrizar en la Premier League procedente de River Plate, buscaba explotar en el fútbol europeo.

Echeverri llegó al Girona tras vivir media campaña casi en el ostracismo en el Bayer Leverkusen alemán donde apenas participó en seis encuentros de la Bundesliga. En el Girona, Míchel siempre pidió prudencia para adaptarse pero el estar solo media temporada en Montilivi hacía que las prisas tuviesen que aparecer. Ante el Real Madrid fue titular y fue el que dejó su puesto en el campo a Abel Ruiz. Ante el Athletic Club el pasado mes de marzo firmó su mejor actuación con un gol y una asistencia. La lesión de Abel Ruiz puede ser el punto definitivo para ser titular lo que resta de temporada.

Por otro lado tenemos a Stuani, un delantero que sabe hacer goles desde el banquillo y así lo demuestra temporada tras temporada. Este curso ya suma tres en Liga pero en campañas anteriores llegó a firmar 24 en la 2021/22 en Segunda división. Ante Real Oviedo, Constancia en Copa del Rey y nuevamente en Liga ante el Getafe, marcó los cuatro goles que atesora esta campaña en apenas dos semanas.