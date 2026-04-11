Aprilia se quita del medio y apunta a Marc Márquez

Ante la advertencia de Marc Márquez sobre el favoritismo de Aprilia, los italianos contestan con autobombo y desafío

Marc Márquez empezó su particular 'guerra psicológica' de cara al mes de parón nada más acabar quinto en el Gran Premio de Las Amáricas, hace dos fines de semana.

El piloto de Ducati veía cómo las Aprilia habían ganado las tres carreras largas que se han disputado hasta ahora y, en Austin, lograron un doblete. "Aprilia solo pueden empeorar y nosotros, solo podemos mejorar”, decía el mayor de los hermanos Márquez, antes de mandar un mensaje directo al líder del Mundial de MotoGP: "Supongo que Bezzecchi seguirá diciendo que yo soy el favorito".

El piloto de Cervera trataba de quitarle la presión a una Ducati que está sufriendo mucho en este inicio de temporada. Y trata de poner todo el foco sobre unas Aprilia que dominan desde el tramo final de la pasada temporada y que se han ganado a pulso que todos las señalen como las grandes favoritas, como dice Marc Márquez.

Sin embargo, los de Noale ni se inmutan. Asumen que son los que están mejor, pero no sólo no entran en el juego de Marc, sino que rebajan sus propias expectativas. "Perdimos unos veinte puntos en los sprints. Cuando tu rival es Márquez, y sabes que no está en plena forma, no deberías darle ninguna ventaja, porque sabes que se recuperará", respondía Massimo Rivola en 'La Gazzetta dello Sport'.

No obstante, el máximo responsable de la división de competición de la marca italiana no podía ocultar el nivel que tienen sus motos este año. "Está claro que la moto de este año rinde a un nivel muy alto. No quiero parecer arrogante, pero no me sorprende demasiado, en el sentido de que las cifras que nos indicaban que la moto era competitiva estaban ahí", añadía en Sky Sport MotoGP el propio Rivola.

El cabeza visible de Aprilia admite algunas verdades

"Hoy, en este momento, debo decir que la moto es rápida prácticamente en todas partes. Ahora llegaremos a Jerez, donde muchos han hecho test, nosotros también hemos probado un poco, y veremos dónde estamos", trasladaba el italiano.

Una vez expresado el autobombo, llegaba el aviso de lo que puede llegar en Jerez y ahí iban otra vez de 'humildes'. "Normalmente, las pausas largas en el calendario ayudan más a las marcas que persiguen que a las que van por delante, pero debo decir que viene bien tener un mínimo de descanso, hemos llegado hasta aquí un poco sin aliento. Llegamos muy apretados al test de Sepang, quisimos forzar los últimos desarrollos aerodinámicos realmente hasta el último día, y hemos estresado mucho a la empresa", avisa el responsable de la división de competición de Aprilia.

"Creo que mirar la clasificación ahora es el mayor error que podemos cometer. Para ti es normal y también interesante hacerlo, pero tenemos que mantenernos lúcidos. En realidad, no creo que Aprilia ya pueda definirse como un outsider, porque en los últimos años, si nos miramos a nosotros mismos, somos la única fábrica que siempre ha crecido de verdad". Con ello Maxximo Rivola aprovechaba para darle un palito a un Gigi Dall'Igna que ha aparecido en los últimos años como gran gurú de MotoGP y al que Aprilia quiere dar una lección.