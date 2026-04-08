Marc Márquez ilusiona a Ducati y cambia el panorama para lo que llega en MotoGP

Sus palabras de puertas para adentro muestran una imagen diferente de la Ducati y se ve para ganar con la GP26 en cuanto mejores en estas semanas de su lesión

Con diez días para analizar todo lo ocurrido en el Gran Premio de Las Américas de MotoGP y, en general, en las tres primeras carreras del Mundial, ni Ducati ni Marc Márquez salen bien parados de este análisis.

La marca italiana se ha visto superada por sus paisanos de Aprilia, como ya lo fuera en el tramo final de la pasada temporada; y el piloto español ha cometido errores que le han relegado en todas las carreras largas, donde aún no sabe lo que es pisar el podio. Aparte de haber cometido errores como el del sprint de Austin, que le dejó fuera del Sprint y le condicionó al día siguiente, ya que la sanción le llevó a sólo poder pelear por la quinta plaza.

El propio Dall'Igna en su escrito tradicional tras los grandes premios admitía que la lesión de Marc Márquez le está condicionando, algo que ya había adelantado el team manager de Ducati Lenovo, Davide Tardozzi.

A ese 'mal momento' del piloto de Cervera culpan algunos la mala situación de Ducati y señalan que al 'perder' a su líder también han perdido el norte. Sin embargo, es eso mismo a lo que se agarra Ducati para tener esperanzas a una posible remontada a partir de su llegada a Europa, algo que tendrá lugar en la última semana de este mes en el Gran Premio de España que se va a celebrar en Jerez de la Frontera.

Marc Márquez se ve para ganar

En el último 'Inside Ducati', Marc Márquez dejó palabras que luego no ha replicado ante los medios y que hacen entender que no está tan mal como parece; y que la Ducati puede plantar cara, a poco que el catalán mejore su físico, a las Aprilia.

"He vuelto a ver las carreras de Brasil y Tailandia, y si me colocase bien en las primeras vueltas, estoy para ganar", indicó a los ingenieros en el box de Ducati, donde también dejó claro que se veía para haber alcanzado el podio de no haber sufrido la sanción, algo que ya había reconocido públicamente al final de la prueba de Estados Unidos, cuando se culpó él mismo de no haber puntuado suficiente en Austin y de no haber estado en el podio en ninguna de las dos carreras.

La lesión de Márquez, único hándicap

"Tengo que mejorar yo; no la moto. Estoy sufriendo, la moto es un punto, definitivamente, pero yo también. Tengo que encontrar mi 100% nuevo. Después de una lesión hay que encontrarlo siempre dónde está ese nuevo máximo", afirmó entonces un Márquez, que pese a ello, se vio casi al ritmo de cabeza de carrera. "Estaba yendo muy rápido ahí y me sentía muy cómodo. Al final he podido continuar con ese ritmo. Si no hubiese perdido tiempo adelantando a Pecco -Bagnaia- ni a Enea -Bastianini-, podría haber llegado hasta Di Giannantonio", asegura el de Cervera.

Con cuatro semanas de recuperación y puesta a punto, Márquez espera estar en mejores condiciones de afrontar la parte dura de la temporada que ahora llega y en la que, durante muchos años, él ha decidido los Mundiales, sobre todo cuando peleaba con Dovizioso. A eso se agarran en Ducati. Y en eso confía el propio Marc Márquez.