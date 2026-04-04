El problema de Marc Márquez es mucho mayor que su lesión

Varios expertos coinciden en que la lesión del piloto español afecta, pero que la Ducati tiene otros problemas graves que han condicionado sus malos resultados en este arranque del Mundial de MotoGP 2026

Después de tres carreras del Mundial de MotoGP, de tres grandes premios tan diferentes como los disputados en Tailandia, Brasil y Estados Unidos y en circuitos con unas características tan cambiantes se pueden sacar muchas conclusiones.

La conclusión de que Aprilia está un paso por delante de Ducati es obvio, ya que ha ganado en las tres carreras largas y en un sprint. Y también es evidente que Marc Márquez no está plenamente recuperado de su lesión del pasado año. Por si hubiera alguna duda, tanto él como sus jefes, Davide Tardozzi o Gigi Dall'Igna, lo certificaron tras acabar el gran premio en el circuito de Las Américas.

Pero las mayores dudas no están en Marc Márquez, ya que ahora tiene un mes y, si no pasa nada, irá a más conforme supere completamente la lesión. Las dudas están en la Ducati y el 'sorpasso' que le ha dado la Aprilia en estos últimos meses. Ya desde finales de la pasada temporada, sin Marc Márquez en acción, la moto de Bezzecchi era la mejor y este inicio de campaña ha certificado esta tendencia.

Sobre Ducati y sobre Marc Márquez han hablado varios expertos del entorno de MotoGP en los últimos días y de lo que han dicho se pueden sacar varias conclusiones.

Luca Cadadora ve a la Aprilia más evolucionada que la Ducati

“Las dificultades de Ducati vienen principalmente de la condición física de Márquez. Está corriendo quizá al 90%, o ni siquiera eso, porque todavía no está bien, sobre todo con el hombro”, analiza en una entrevista con Moto.it el excampeón Luca Cadalora, quien ve a Ducati como una moto "que no fluye".

"En el momento de soltar el freno, me parece una moto que pierde velocidad en el paso por curva, cuando estás sin gas. Hay motos que, cuando las inclinas, no se frenan, tienen esa sensación de fluidez. Eso sí lo veo en la Aprilia" y no en Ducati. Cadalora, no obstante, señala que el problema viene de lejos y que a final de la pasada temporada "ya había señales” de que podía ocurrir esto, que Ducati se hubiera estancado y la que estaba avanzando era Aprilia.

La lesión de Marc Márquez, letal para Ramón Forcada

El técnico Ramón Forcada es de una opinión similar cuando dice que "ahora la moto a copiar resulta ser Aprilia". En el podcast de Jorge Lorenzo Dura la Vita, el ingeniero español avisa que Ducati tiene un problema serio. Y no sólo es la lesión de Marc Márquez. "Con la cantidad de motos que tiene Ducati, lo que pasa es que no tiene una idea clara. Tiene dos iguales y todas las demás diferentes. No tienen un patrón claro", añade el catalán, que ve ahora mismo la mayor diferencia entre Aprilia y Ducati "en la frenada".

Forcada cree que, en esta nueva Ducati, sólo está cómodo Di Giannantonio y que Marc Márquez está sufriendo por las secuelas de su lesión. "A Marc no le hemos visto cómodo ni confiado en todo el año. Para mí es un tema de la lesión. Si te fijas en el lenguaje corporal incluso cuando camina se nota. Y si el líder no está al 100%, la fábrica pierde el norte", advierte el técnico, quien cree que hace unos años, el piloto de Cervera habría salvado la caída del viernes, que a la postre resultó clave en el último gran premio de Estados Unidos.

"Yo creo que un piloto que ha tenido lesiones y caídas fuertes, que haga el mejor año de su vida tras una lesión gorda, y de repente, te vuelves a lesionar tras ganar el campeonato... esto te tiene que hacer pensar. Para mí, el hecho de que Marc tenga que ir a la moto fácil es un signo alarmante de que algo no está bien", advierte preocupado por el futuro del ilerdense.

Rubén Xaus ve a Marc Márquez estancado

Si eso opina Forcada, el expiloto Rubén Xaus tiene un análisis similar en cuanto a que no hay una piña dentro de Ducati como había en años anteriores, pero discrepa con Marc Márquez en cuanto a la evolución de su moto.

“El que realmente no ha evolucionado ha sido Marc Márquez en sus timings del año pasado. Los demás sí que han dado un salto”, señala Xaus en Dura la Vita, pese a que el piloto de Cervera aseguró que su Ducati también había avanzado con respecto al pasado año, pese a que la Aprilia le haya superado.

“Yo he visto personalmente que Marc aquí -en Austin- hizo una diferencia abismal en el pasado o las -curvas de- izquierdas hacía diferencias abismales y este fin de semana no le veías tan suelto como antes. (...) Ducati se ha estancado o no, pero es que quizá Marc el año pasado sacó más de sí mismo que de la moto y hoy la moto ha evolucionado hacia una dirección que él no es capaz de sacarle más a esta moto”, sentenciaba el expiloto.