Marc Márquez confiesa su peor momento: "Fue un golpe físico y mental, me enseñó que el cuerpo no es invencible y que también hay que aprender a parar y cuidarse"
El nueve veces campeón del mundo se sincera para poner en valor su crecimiento personal y qué le ha llevado a recuperar su trono en la élite del motociclismo
Marc Márquez, actual campeón de MotoGP, no ha comenzado bien la temporada de 2026; sin embargo, no por ello pierde la perspectiva respecto a lo que quiere conseguir. A sus 33 años sabe que su carrera va ya en cuenta atrás, pero en caso alguno ha perdido la ambición para revertir la situación en el actual campeonato –queda mucho por delante– y seguir demostrando que es el mejor. Justo sobre ello y más cosas como su peor momento, habla en el nuevo spot de Next H2.O.
"Me llaman inconformista, puede ser. Pero lo que sé es que gane o pierda, siempre quiero hacerlo mejor. Porque para mí ganar nunca fue una meta, solo un punto de partida. Siempre me describieron como una hormiguita, fuerte y trabajadora y eso siempre intento demostrarlo", comenta.
Para lograr más éxitos y seguir compitiendo al límite Marc tiene claro que no basta con el deseo personal, sino que debe verse rodeado del grupo idóneo de personas, algo que tienen que se cumple por completo en este momento de su carrera con Ducati.
"Lo que más agradezco es tener un equipo que cree tanto en ti, sin importar los títulos que tenga. Tengo sed de hacerlo mejor. Mi carrera está siendo movidita", comenta en relación a devolver tal cariño con resultados sobre el asfalto.
De logros y caídas (no solo físicas)
Con nueve títulos mundiales a sus espaldas y muchos años más subido a una moto para competir, Márquez no se queda con los momentos de euforia, sino con aquellos que le han permitido crecer como persona y como piloto para entender hoy mucho mejor qué ha sido lo más importante del camino.
"Podría decir que mi mayor logro fue mi primer título de MotoGP, pero, sinceramente, mi mayor logro ha sido mantener la motivación durante tantos años y dejar espacio para recargar. Esto último es súper importante y no te das cuenta hasta que no tienes tu primera lesión. 2020 fue un golpe físico y mental, me enseñó que el cuerpo no es invencible y que también hay que aprender a parar y cuidarse", sentencia.
Toda la temporada por delante
Con solo tres carreras disputadas en estos momentos el líder del Mundial de MotoGP es Marco Bezzecchi con 81 puntos. Le siguen Jorge Martín con 77 y Pedro Acosta con 60. Marc Márquez aparece ya en el puesto 5 con 45 puntos, obviamente con todas las opciones abiertas para revalidar título.