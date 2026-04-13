La razón por la que Celta, Athletic, Getafe, Osasuna o Girona van en la final de Copa con Atlético y no con la Real Sociedad

El equipo que entrena Pellegrino Matarazzo sueña con ser campeón del torneo copero, pero no tendrá fácil superar a su rival, el conjunto de Diego Pablo Simeone, que parte con el cartel de favorito. Un encuentro del que estará pendiente muchos clubes españoles ya que tendrá su impacto en los billetes europeos que se reparten vía LaLiga

Muchos equipos de LaLiga no van a querer que la Real Sociedad gane la Copa del Rey.IMAGO

La Real Sociedad afronta este sábado una final de Copa del Rey contra el Atlético de Madrid la cual sueña con ganar. El equipo que entrena Pellegrino Matarazzo sabe que no parte como favorito, teniendo ese cartel el club rojiblanco, pero va a jugar el encuentro sin presión y sin tener nada que perder. No solamente está en juego el ser campeón copero sino que también la Real Sociedad puede conseguir el billete directo para disputar la próxima edición de la UEFA Europa League. Es por ello que equipos como Celta, Athletic, Getafe, Osasuna o Girona van a estar muy pendientes de lo que pase en el duelo que se celebra este sábado en el Estadio La Cartuja.

A muchos clubes españoles les conviene que el Atlético de Madrid gane la Copa del Rey

Muchos clubes españoles de Primera división van a estar pendientes de lo que ocurra en la final de la Copa del Rey entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid, en donde todos van a preferir que el equipo rojiblanco se proclame por una sencilla razón. La victoria del club madrileño haría que la Real Sociedad no consiguiera el billete para disputar la próxima edición de la UEFA Europa League y ese boleto sea entregado vía LaLiga.

De este modo, Celta, Athletic, Getafe, Osasuna o Girona, todos los equipos que están entre las posiciones 6 y 12 de la clasificación de LaLiga, desean que el Atlético de Madrid sea campeón de la Copa del Rey porque así sus opciones de jugar competición europea la siguiente campaña aumentarían.

Así sería el reparto de billetes europeos vía LaLiga en caso de que la Real Sociedad no gane la Copa del Rey

En el caso de que la Real Sociedad no gane la Copa del Rey, el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo aún tendría opciones de clasificarse para jugar competición europea la siguiente temporada ya que actualmente se séptimo clasificado.

Si sea da esa premisa, el billete para jugar la UEFA Europa League como campeón de la Copa del Rey se daría vía clasificación de LaLiga, y el reparto sería así.

En caso de que España consiga la plaza extra para la UEFA Champions League: De las posiciones 1 al 5 jugarían la UEFA Champions League, los puestos 6 y 7 disputarían la UEFA Europa League; y la plaza 8 daría billete para jugar la UEFA Conference League.

En caso de que España no consiga la plaza extra para la UEFA Champions League: De las posiciones 1 al 4 jugarían la UEFA Champions League, los puestos 5 y 6 disputarían la UEFA Europa League; y la plaza 7 daría billete para jugar la UEFA Conference League.

Es por ello que los equipos que están peleando por esas posiciones desean que la Real Sociedad no gane la Copa del Rey.