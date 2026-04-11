El Girona y la tesitura de quedarse en tierra de nadie o la complicada pelea por Europa

El cuadro de Míchel empató este pasado viernes ante el Real Madrid y está a solo cuatro puntos de una séptima plaza que ocupa la Real Sociedad y que podría dar plaza para competición continental

Míchel ha dado o está dando esta temporada toda una lección de que es un técnico todo terreno. Si hace dos campañas ponía al Girona a pelear por el título de Liga y terminó tercero por delante del Atlético de Madrid y solo por detrás de Real Madrid y Barcelona, además del extra de jugar la Champions League el siguiente curso, al técnico madrileño le ha tocado este año remar con todo en contra desde el principio.

El Girona de Míchel se encontró desde un primer momento con el infortunio de varias lesiones al mismo tiempo que llevaron a los catalanes a estar en puestos de descenso desde la jornada tres hasta la 18. No fue hasta la 19 cuando el Girona logró salir de ese pozo que estaba pesando como una losa en Montilivi. Es decir, en todo lo que se lleva disputado de segunda vuelta en LaLiga EA Sports, el Girona de Míchel no ha vuelto a caer a puestos de descenso y tras el empate de este pasado viernes ante el Real Madrid tiene dichas posiciones a ocho puntos (nueve si el Elche pierde ante el Valencia).

El Girona, más cerca de Europa que del descenso

El Girona sabe que meterse en Europa ocupando la posición número 12 a falta de 21 puntos por disputarse es una tarea complicada pero no imposible. El Girona tiene por delante a Athletic Club, Espanyol, Osasuna, Getafe y la Real Sociedad, séptima clasificada y que podría tener billete para Europa.

La séptima posición supondría disputar competición europea (Europa League) tres campañas después de pasear el nombre del Girona en la Champions League cuando la máxima competición continental de clubes estrenaba nuevo formato.

Para que el séptimo clasificado de LaLiga EA Sports vaya a la Europa League se tendría que dar que el Atlético de Madrid gane la final de la Copa del Rey ya que los colchoneros tienen garantizada su plaza europea a través de la Liga y esta posiblemente sea de Champions League a no ser que los de Simeone sufran una caída estrepitosa de rendimiento. Si el campeón de Copa del Rey fuese la Real Sociedad, en el caso de que los donostiarras no consigan el billete europeo por posiciones en Liga, disfrutarían de esta plaza extra para la Europa League.

El calendario del Girona le cruza con la Real Sociedad

El Girona tiene por delante siete encuentros en los que se medirá a equipos que se están jugando cosas importantes. Así, la próxima semana recibirá al Real Betis en Montilivi con los de Pellegrini peleando por la quinta plaza. En la 33 viajará a Mestalla para medirse al Valencia, en la 34 recibirá al Mallorca con los bermellones tratando de alejarse del descenso.

En las últimas cuatro jornadas el Girona se medirá a Rayo Vallecano en Vallecas, a la Real Sociedad sabiendo ya si los donostiarras son campeones de Copa o no, al Atlético de Madrid y cerrará la temporada ante un Elche que podría estar jugándose aún la permanencia en Primera.